Slováci potrebujú svoj zázrak na ľade. Ak chcú uspieť, nesmú Kanaďanom ukázať strach

Partia amerických mladíkov z univerzít vtedy zdolala "červenú mašinu", ako sovietsky mužstvo prezývali 4:3 a otvorila si cestu k senzačnému zlatu. Víťazstvo vošlo do história ako "Zázrak na ľade".

Slováci sa presunuli z Ostravy do Prahy v stredu vlakom a podvečer absolvovali v hale tréning. Už bez útočníka Martina Pospíšila, ktorý sa zranil v zápase proti Švédom a turnaj sa pre neho skončil. Pre tím je to citeľná strata.

„Ako môžeme poraziť Kanadu? Tak, že jej hráčov rozhodíme. A práve Martin Pospíšil bol ten, kto by to dokázal najlepšie,“ vysvetlil expert Sportnetu Ondrej Rusnák.

Titul už má aj za morom hodnotu

Kanaďania vnímajú svetové šampionáty trochu inak než Európania. Najmä v prvej fáze turnaja si tradične užívajú lákadlá hostiteľského mesta.

Niektorí trávia čas s rodinou, iní vyrazia do barov a nočných klubov. Neraz prešvihnú večierku, flámujú a druhý deň majú trochu ťažšie nohy. Ale väčšinou im to stačí, aby zbierali do tabuľky body.

Tento rok nie je žiadna výnimka. Kanaďania bez prehry vyhrali pražskú skupinu. Jeden bod im uchmatli senzačne Rakúšania po neuveriteľnom kanadskom skrate v poslednej tretine (outsider ju vyhral 5:0 a vyrovnal na 6:6), druhý domáci Česi.