Ramsay je nadšený z mladíkov. Ráta s tým, že so Slovákmi ešte zabojuje o olympiádu

Vždy, keď pol hodinku po zápase došiel medzi novinárov, pôsobil unavene. Emočné vypätie a teplo na ňom zanechalo stopy. Napriek tomu nestrácal žoviálnosť.

Yes. No. Maybe (Áno, nie, možno), odpovedal tréner CRAIG RAMSAY skôr, než dostal prvú otázku.

Tradíciu dodržal aj po štvrťfinále na MS v hokeji 2024 v ktorom slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou 3:6.