Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného zápasu A-skupiny na MS 2024 v Česku medzi Kanadou a Českom.



Kanada



Javorové listy vedú skupinu so 17 bodmi a nepoznajú chuť prehry. V nedeľu večer porazili Švajčiarov po dramatickom priebehu 3:2. Kanaďania majú dvojbodový náskok práve pred českým protivníkom, a tak je tam motivácia potvrdiť si postup do play-off z vedúcej priečky.



Česko



Domáci hokejisti môžu ísť do štvrťfinále z prvého miesta iba jedine v prípade trojbodového triumfu nad vyzývateľom zo zámoria. Česi v sobotu zvládli povinnú jazdu. Suverénneho outsidera skupiny z Veľkej Británie zdolali 4:1. V skupine majú jedinú prehru 1:2 po nájazdoch so Švajčiarmi. Káder doplnili David Pastrňák a Pavel Zacha, ktorým sa skončila klubová sezóna v Bostone.