Medaily a úspechy Slovenska na MS v hokeji

Doteraz posledný úspech vybojovali Slováci na MS v hokeji 2012, ktoré spoločne organizovali Švédsko a Fínsko. Prenikli až do finále, kde nestačili na Rusko.

Na šampionáte v lotyšskej Rige to bude pre ňu dvadsiata piata účasť medzi elitou v ére samostatnosti.

Slováci ovládli aj štatistiky – Miroslav Šatan sa stal najproduktívnejším hráčom MS, Peter Bondra najlepším strelcom. A žiadny obranca nedokázal získať toľko bodov ako Richard Lintner. Všetci traja sa dostali i do All-Star tímu.

V tom čase to bol najväčší úspech slovenského hokeja. A ostal ním až doteraz. Iba jediný raz v ére samostatnosti dokázalo Slovensko vyhrať MS v hokeji.

Osemfinálová skupina: Švédsko 2:1, Rakúsko 6:3, Rusko 6:4. Slováci postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta.

MS v hokeji 2000 (Rusko) - strieborná medaila

V roku 1994 hrali slovenskí hokejisti ešte v C-kategórii MS, na začiatku nového tisícročia už slávili zisk svojej historicky prvej medaily z A-kategórie.

Slováci sa pritom dovtedy nikdy nedostali ďalej než do štvrťfinále. Na MS v Rusku sa im podarilo postúpiť nielen do semifinále, ale hneď aj do finále.

V ňom nestačili na Čechov, ktorým podľahli i v osemfinálovej skupine.

Lídrom slovenského tímu na šampionáte bol Miroslav Šatan, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom turnaja a zároveň aj najlepším strelcom.