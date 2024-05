Online hokej: Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Slovensko



Slovenskí reprezentanti dokázali nazbierať v doterajšom priebehu šampionátu 12 bodov. Stále však nemajú istotu štvrťfínále. Existujú dva scenáre, aby sme postúpili. Ak Lotyšsko neporazí USA za tri body, tak postúpime. Ak by to Lotyšsko zvládlo a získalo tri body, budeme potrebovať v poslednom zápase so Švédskom bodovať. Pevne verím, že to Slovensko zvládne.



Švédsko



Švédi hrajú zatiaľ na šampionáte parádne. Na svojom konte majú plný počet bodov. Dokázali zdolať všetkých svojích súperov v základnej skupine za tri body. Uvidíme ako si poradia s našími reprezentantmi. Tre Kronor sú jedným z najväčších adeptov na zlato.