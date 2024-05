Hlavaj: Kanade sme sa vyrovnali. Čo podľa neho rozhodlo zápas?

Boli to ťažké situácie. Aj celkovo zápas bol náročný, ale nemyslím si, že bola Kanada o toľko lepšia, že to zodpovedá výsledku. My sme naše šance nevyužili, Kanada áno.

Bolo pre vás ťažké dostať dva góly hneď na začiatku zápasu?

So mnou to nezamávalo. Boli to nešťastné góly. Pri prvom som išiel vypichnúť puk a postavil sa, pri druhom vypadla strela od modrej rovno k strelcovi, čo sa stáva. Moju psychiku to nenaštrbilo.

VIDEO: Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Kanada