Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase MS v hokeji 2024 skupiny "B" medzi Lotyšskom a USA. Zápas sa bude odohrávať v Ostravar aréne. Úvodné buly je naplánované na 16:20hod.



Lotyšsko sa momentálne nachádza na 5. priečke tabuľky s 9 bodmi. Zverenci trénera Harijsa Vitolinsa stále majú šancu postúpiť do štvrťfinále. To však budú musieť dnes zvíťaziť proti USA. Ak by sa tak stalo, mali by 12 bodov, čo je rovnako ako Slováci. Tí by následne museli získať aspoň jeden bod so Švédmi, ak by chceli pomýšľať na štvrťfinále. Lotyšsko tak má o čo zabojovať.



USA sa momentálne nachádza na 2. priečke tabuľky s 13 bodmi. Zverenci trénera Johna Hynesa majú pred sebou tiež dôležitý zápas. Hoci majú USA postup do štvrťfinále istý, nemajú istú druhú priečku. Ak Nemci vyhrajú s Francúzskom a USA dnešný zápas prehrá, dostane sa USA na 3. priečku. V prípade výhry Slovenska dokonca až na 4. priečku. Preto aj USA musia v tomto zápase hrať naplno, aby si udržali dobrú pozíciu do štvrťfinále.



Naposledy sa tieto tímy stretli na MS 2023, konkrétne 28.5.2023. Hralo sa o 3. miesto. Lotyšsko dokázalo získať bronzové medaily po výhre 3:4pp.