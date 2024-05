Tréneri odviedli výbornú mentálnu prácu, ale rozhodli dobré kanadské návyky, tvrdí Valábik

„Do druhej tretiny sme vstúpili oveľa lepšie ako do tej prvej a mali sme dve dobré šance. Bohužiaľ, Kanada to ustála a z protiútoku nám dala gól, čím je ona známa. Potom tam boli nejaké momenty, keď bola hra hore-dole, ale nedokázali sme streliť kontaktný gól,“ pridal sa Radivojevič.

„Prečíslenie tri na dva sa začalo pri zaváhaní Kudrnu. Daňo bojoval pri mantineli a pridal sa k nemu i Sukeľ. Kudrna už nemohol byť tretí hráč za bránkovou čiarou a presne z toho vyplynulo prečíslenie. Kanaďania sú hráči, ktorí to budú trestať,“ opísal situáciu pri treťom kanadskom góle Valábik.

Do tretiny vstúpili dobre, vypracovali si šancu, ale tlak pribrzdilo vylúčenie. Regenda dostal trest na 2+2 minúty. Slováci hrali v oslabení veľmi dobre, ale v rovnovážnom stave inkasovali dva rýchle góly.

„Veľká škoda. V tretej tretine sme mali dobrý začiatok, Fehérváry mal veľkú šancu, trafil tyčku a hneď na to išla Kanada do protiútoku. Dôležité bolo, že sme výborne zvládli štvorminútové oslabenie a vtedy som veril, že získame momentum. Bohužiaľ, stal sa pravý opak. Dostali sme dva rýchle góly a tam to Kanada rozhodla,“ komentoval Radivojevič.

„Kanaďania majú dobré návyky a preto je zložité pre ich súpera, aby sa presadil. Je to o rýchlosti rozhodovania ako o rýchlosti korčuľovania. Sú to dobré návyky a nie zlozvyky,“ vyzdvihol Valábik.