Stručná história MS v hokeji

BRATISLAVA. Hokejoví fanúšikovia sa opäť dočkali a na programe sú ďalšie MS v hokeji, ktoré sa konajú od 13. do 29. mája 2022 vo fínskych mestách Helsinki a Tampere.

O štyri dni neskôr sa hralo finále MS v hokeji medzi Nemeckom a Kanadou. Tentoraz v Berlíne. Prvý a poslednýkrát sa stalo, že majstrovstvá sveta boli rozdelené do troch krajín.

Šampionát mal na dnešné pomery zaujímavý formát. V prvom kole sa hrali tri zápasy, odtiaľ sa išlo priamo do štvrťfinále, kde sa dostali aj ďalšie významné európske reprezentácie. Do semifinále postúpilo Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko.

V prvej polovici 20. storočia Kanada dominovala takmer bez protivníka. Veď od prvého hokejového šampionátu v histórii na letnej olympiáde v roku 1920 až do roku 1955 triumfovala celkovo šestnásťkrát.

Česko po rozdelení dokázalo nadviazať na spoločný tím so Slovenskom, keď získalo dokopy šesť titulov majstra sveta. Slovensko iba jeden.

Československo do rozdelenia získalo šesť titulov. Posledný v roku 1985.

Československo vyhralo ďalšie dva tituly, aby Sovietsky zväz opäť triumfoval päťkrát v sérii. Sovietsky zväz prakticky nemal konkurenciu, uvádzal tempo svetového hokeja, a keď šampionát nevyhral, bolo to prekvapenie.

V roku 2002 vo Švédsku hrala zlatá generácia slovenského hokeja - Peter Bondra, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský či Žigmund Pálffy. Napriek tomu bol postup do finále s Ruskom prekvapením.

Slovenskí fanúšikovia tak na tribúnach vo Švédsku, ako aj na námestiach a v reštauráciách na Slovensku, už vstávali so slovenskými vlajkami. Sekundu pred koncom rozhodcovia ešte prerušili hru, no po vhadzovaní hráči začali vyhadzovať rukavice do vzduchu.

"Sme majstri sveta, sme majstri sveta," opakoval komentátor v televízii, hlavného trénera Jána Filca objímali jeho asistenti. Najplatnejším hráčom majstrovstiev sveta 2002 sa stal Miroslav Šatan, ktorý kraľoval aj v bodovaní.

V deviatich odohraných zápasoch zaznamenal trinásť bodov.

O rok neskôr Slovensko získalo bronz a v na svetovom šampionáte v roku 2012 prekvapivé striebro, no odvtedy patrí vždy len k tímom, ktoré môžu na MS v hokeji prekvapiť.