Museli mu dať injekcie, aby vôbec hral. Hudáček: Moje body by som vymenil za postup

PRAHA. Slovenskí hokejisti neukončili dvanásťročné čakanie na postup do bojov o medaily na svetovom šampionáte, ktorý tento rok hostia Praha a Ostrava. Po príchode do hlavného mesta Česka nastúpili na štvrťfinálový zápas proti Kanade, ale tá si po výsledku 6:3 pripísala už ôsme víťazstvo na turnaji. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) V drese s dvojkrížom na hrudi skóroval v prvej časti so šťastím Peter Cehlárik a v tretej tretine na jeho zásah nadviazali Miloš Kelemen s Marekom Hrivíkom.

Slovensko si na konečné umiestnenie na tomto turnaji musí ešte počkať. Večerný zápas Švédsko - Fínsko určí, či to bude siedme alebo ôsme miesto.

Pozrite si reakcie po zápase Slovensko - Kanada pre TV JOJ. Samuel Hlavaj, brankár Slovenska: Kanada bola možno favoritom na papieri, ale myslím si, že priebeh zápasu bol vyrovnaný. Mali sme veľa šancí, ktoré sme nevyužili a oni využili. Súper to vie potrestať a toto nás stálo zápas.

Libor Hudáček, útočník Slovenska: Určite by som tých desať bodov vymenil za postup do semifinále. Z osobného hľadiska som rád, ale z tímového to skončilo zle a ideme domov. Dali nám góly z priestoru pred bránkou, sú v tom majstri. Pred zápasom sme si povedali, že tam musíme byť hladní a nedovoliť im dorážky, ale aj tak nás predčili pred našim brankárom. Stáli sme pri nich, ale oni nám ukázali, ako sa dávajú góly, ktoré v takýchto zápasoch rozhodujú.

Bola to veľká škola od Kanaďanov, ale my už nemôžeme chodiť do školy. Máme dosť skúsenosti, ale dnes sme boli iba žiaci. Ja som hral opichaný injekciami, ale napozeral som sa na to. Chcel som urobiť všetko preto, aby sme vyhrali. Šimon Nemec, obranca Slovenska: Bojovali sme do konca. Bohužiaľ, nevyšlo to, ale myslím si, že štvrťfinále je pozitívum a musíme ďalej pracovať na sebe. Kanaďania sa vedia orientovať v tom priestore pred bránkou, sú to najlepší hráči z najlepšej ligy. Musíme sa z toho poučiť. Takéto zápasy nehrávame často, jeden ťažký sme v skupine zvládli proti Američanom, ale dnes to nevyšlo. VIDEO: Peter Cehlárik hodnotí zápas Slovensko - Kanada vo štvrťfinále MS

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: Je to škoda, nechytili sme úvod zápasu. Hneď sme prehrávali 0:2, čo sa proti takému silnému súperovi nevypláca. Majú silné mužstvo a je rozdiel, keď máte náskok alebo ho musíte doháňať. Niektoré góly, ktoré sme dostali, boli dosť lacné. V takomto zápase si ich musia viac zaslúžiť, musia si to oddrieť a nemôžu padnúť po chybách. Bojovali sme, strieľali, chceli sa vrátiť do zápasu a mali sme pár šancí. Škoda, že nám to nepadlo, mohlo to byť o inom. Klobúk dole, majú silné mužstvo.