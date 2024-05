Zázrak na ľade sa nekonal. Slovenskí hokejisti nestačili vo štvrťfinále na Kanadu

MS v hokeji 2024 - štvrťfinále

Slovensko: Hlavaj (Škorvánek) – Fehérváry, Čerešňák (A), Ivan, Nemec, P. Koch, Grman, Gajdoš – Cehlárik, Hrivík (A), Slafkovský – Tatar (C), Cingel, Hudáček – Regenda, Čacho, Kelemen – Kudrna, Sukeľ, Daňo

Kanada: Binnington (Hofer) – Power, Parayko (A), Byram, Oleksiak, Guhle, Severson, Zellweger – Tanev, McBain, Mercer – Hagel, Tavares (C), Dubois – McCann, Paul, Guenther – Bunting, Cozens, Mangiapane (A) – Bedard

Obhajca titulu postúpil do semifinále deviatykrát v rade, meno súpera sa dozvie až po večerných zápasoch.

Slováci obsadia na šampionáte siedme alebo ôsme miesto, závisieť to bude od výsledku stretnutia Švédsko - Fínsko (20.20 h).

Kanaďania položili základ triumfu dvoma rýchlymi gólmi v úvode stretnutia. Peter Cehlárik ešte v prvej tretine znížil, keď si puk po jeho nahodení zrazil do vlastnej siete Brandon Hagel, no favorit v 24. minúte opäť odskočil na dvojgólový rozdiel a v tretej časti poistil náskok dvoma zásahmi v priebehu 20 sekúnd.

Slovenskí reprezentanti dokázali skorigovať zásluhou Miloša Kelemena a Mareka Hrivíka, záverečné slovo mal však Nick Paul, ktorý svojím druhým gólom v zápase spečatil do prázdnej bránky na konečných 6:3.

Priebeh zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024

I. tretina:

Slovákom nevyšiel vstup do zápasu. Už v 3. minúte McCann prenikol popri Kochovi pred slovenskú bránku, Hlavaj sa mu snažil puk vypichnúť, no kanadský útočník ho jemnou žabkou prehodil a poslal svoj tím do vedenia.

O minútu a pol už bolo 0:2, keď puk po delovke Byrama dorazil zblízka do siete Dubois.