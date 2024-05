Frühauf: Tatar je fantastický líder a výborný kapitán. Od každého hráča sme chceli viac

Slovákom hnala vpred 17-tisícová O2 aréna a nabudil ich aj kuriózny gól Petra Cehlárika na 1:2, keď si jeden z Kanaďanov zrazil puk do vlastnej bránky.

Favorit sa v tretej tretine dostal do vedenia 5:1, no aj zásah Miloša Kelemena v 48. minúte dodal Slovákom energiu: "Po našom druhom góle sme boli znovu nebezpeční. Vôbec to nevyzeralo, že sa nám kráti čas, naopak, mal som pocit, že Kanadu môžeme zlomiť.

Opäť sme mali šance, ktoré sme nepremenili. Napokon sa ukázala skúsenosť Kanaďanov, ktorí si to postrážili. Vedeli sme, že ak nezaberieme, tak sa turnaj pre nás skončí. Preto sme tlačili, ale kvalita Kanaďanov sa ukázala.

eď ide do tuhého, dokážu dodržať systém a to aj potvrdili. Ku cti našim hráčom slúži, že to nezabalili a až do šiesteho gólu stále verili, že sa zápas dá otočiť. Žiaľ, už sa nám to nepodarilo." mrzelo Frühaufa.