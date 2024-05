Slafkovský: Čakal som od seba viac. Bol som frustrovaný, ale nie nahnevaný

Rozhodili vás rýchle dva góly Kanady?

Vraveli sme si, že hocičo sa stane, sústredíme sa a vždy sa dá priebeh zápasu zvrátiť. A to sme sa chceli pokúsiť aj dnes. Po prvej tretine to mohlo byť aj 2:2, Kelemen mal prázdnu bránu. Ani neviem, ako to ten obranca chytil. Sú to hráči z NHL a vedia tie maličkosti robiť dobre a tak to aj bolo.