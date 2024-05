Mám ho rád, povedal Grman o trénerovi. Verí, že Ramsay ostane pri tíme

"Ťažko sa mi teraz vracia k priebehu turnaja. Mali sme lepšie zápasy, aj horšie. Chceli sme viac, tím sme na to mali. Bohužiaľ to nevyšlo," uviedol Grman pre TASR.

Kanadský kormidelník vlani v júni predĺžil so Slovenským zväzom ľadového hokeja zmluvu, jeho budúcnosť je v tejto chvíli otázna.

"Ja by som bol určite rád, keby zostal. Ja som tu, odkedy prišiel, on mal vlastne vytiahol. Ja ho mám rád a potešilo by ma, keby zostal. Ale to je už na ňom a na vedení," povedal 27-ročný obranca.