Online hokej: Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024 (LIVE, dnes)

Vítam všetkých priaznivcov slovenskej hokejovej reprezentácie pri sledovaní štvrťfinálového súboja s Kanadou na Majstrovstvách sveta 2024 v Česku. Po minuloročnom sklamaní a konci už v skupinovej fáze sme sa opäť prebojovali medzi osem najlepších mužstiev, preto sa nám podarilo splniť základný cieľ a treba si určite vážiť už samotný postup do štvrťfinále, pretože v posledných desiatich rokoch ide skôr o výnimku ako pravidlo. Dnes slovenských reprezentantov však čaká doposiaľ najdôležitejší zápas na turnaji, ktorý nás môže posunúť do boja o cenné kovy, ale tiež môže znamenať aj smutný koniec tesne pred bránami semifinále. Naposledy sme vo štvrťfinále uspeli v roku 2012 práve proti Kanade, keď sme v nezabudnuteľnej hokejovej dráme triumfovali 4:3 a následne sme dokráčali k strieborným medailám a takisto aj v zlatom roku 2002 sme vo štvrťfinále vyradili "javorové listy" po skvelom obrate z 0:2 na 3:2. Od nášho posledného štvrťfinálového víťazstva sme však s Kanadou odohrali päť zápasov v rámci skupinovej fázy Majstrovstiev sveta, pričom neuspeli sme ani v jednom z nich.



Kanada na turnaji vyzerá veľmi silno, keď úplne zaslúžene ovládla ťažkú skupinu A v Prahe s celkovým skóre 32:18 a stratou iba dvoch bodov, keď o víťazstvách nad Rakúskom a Českom rozhodla až v predĺžení. Slovenskí hokejisti napokon obsadili v skupine B konečné štvrté miesto, keď po zlom vstupe do šampionátu a prehre s Nemeckom dokázali zareagovať tromi povinnými víťazstvami nad Kazachstanom, Poľskom a Francúzskom, k čomu pridali aj prekvapujúce víťazstvo po predĺžení nad Američanmi, ale záver bol opäť nevydarený a po prehre s Lotyšskom po nájazdoch prišiel výprask od suverénnych Švédov. Naše horšie tabuľkové umiestnenie zároveň znamená, že sa na štvrťfinále musíme sťahovať z Ostravy do Prahy, čo môže byť jeden z dôležitých faktorov a výhodou pre Kanaďanov, ktorí budú mať výhodu známeho prostredia. My však chceme veriť, že sa nám dnes podarí prekvapiť veľkého favorita na celkový triumf na tomto turnaji a po 12 rokoch sa nám opäť podarí prejsť cez kanadskú prekážku vo štvrťfinále.