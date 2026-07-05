    05.07.2026 13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Koniec
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    Pogačar prenechal víťazstvo tímovému kolegovi. Vingegaard nezvládol záverečné tempo

    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026.
    Fotogaléria (17)
    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. júl 2026 o 17:41
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    Prvé indiviudálne víťazstvo oslavuje mexický cyklista.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 2. etapa (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates Team - XRG

    3:40:01 hod

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    + 0 s

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    4.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    + 0 s

    5.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility 

    + 3 s

    6.

    FRA

    Romain Gregoire

    Groupama-FDJ United

    + 3 s

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 3 s

    8.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    + 3 s

    9.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

    + 3 s

    10.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 3 s

    Mexický cyklista Isaac Del Toro sa stal víťazom 2. etapy na Tour de France 2026.

    Jazdec UAE Team Emirates sa presadil v záverečnom stúpaní v Barcelone a trasu dlhú 168,5 km zvládol za 3:40:01 hodiny.

    Triumf mu prenechal jeho tímový kolega Tadej Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhej priečke.

    Fotogaléria z 2. etapy na Tour de France 2026
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý má na sebe žltý dres pre celkového lídra, počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, vľavo, v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca, a dánsky cyklista Jonas Vingegaard, uprostred, v žltom drese pre celkového lídra, a kolumbijský cyklista Egan Bernal, vpravo, v zelenom drese pre najlepšieho šprintéra, pred štartom druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    Pelotón jazdí počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, uprostred, v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca, sa osviežuje vodou počas jazdy v pelotóne v druhej etape cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    17 fotografií
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý má na sebe žltý dres pre celkového lídra, počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.Francúz Paul Seixas sa obzerá počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Ír Ben Healy a tím EF Education–EasyPost sa pripravujú na štart druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Fanúšikovia sa zhromažďujú počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Fanúšikovia čakajú na podpis na dresy počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trase dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku.Fanúšikovia sa zhromažďujú počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku.Írsky jazdec Ben Healy sa pozerá počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trase dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku. Pelotón jazdí počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.France's Bruno Amirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Na čele celkového poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard z Vismy, ktorý preťal cieľ ako štvrtý.

    Pre dvadsaťdvaročného del Tora je to premiérová Tour a hneď v druhej etapa sa teší z víťazstva, celkovo jeho 30. medzi profesionálmi.

    „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám veľké šťastie, že môžem byť v tomto tíme. Dáva mi sebavedomie a preto je toto víťazstvo nás všetkých. Som plný emócií, ťažko sa to opisuje,“ povedal del Toro.

    Priebeh 2. etapy na Tour de France 2026

    Nedeľňajšia trať viedla po pobreží a v prvej polovici prakticky po rovine, v druhej však prišli aj kopce a cyklistov čakalo dokopy 2049 výškových metrov.

    Po 85 km sa cesta zdvihla na Côte de Begues (6,0 km, 5,8%) a v závere sa stúpalo ako v prvej etape opäť na Montjuïc, 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7%, ktorý musel pelotón zdolať trikrát na posledných 30 km.

    Hneď v úvode sa pokúšali viacerí o únik, po pár kilometroch sa to podarilo trojici Felix Engelhardt (Jayco), Alex Molenaar (Caja Rural) a Frank van den Broek (PostNL).

    Krátko na to prišlo k pádu, na zemi skončil okrem iných aj víťaz zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay (NSN), no všetci sa vrátili na bicykle.

    Teplota sa vyšplhala na 38 stupňov a pelotón zvoľnil tempo, takže náskok trojice sa rýchlo vyšplhal nad tri minúty.

    Z trojice na čele zobral najviac bodov na prvej rýchlostnej prémii Molenaar, prvý špurt pelotónu vyhral Girmay pred Madsom Pedersenom (Lidl-Trek).

    Na stúpaní Côte de Begues bol prvý opäť Molenaar, krátko na to vypadol z čela van den Broek a únik pokračoval vo dvojici, 45 km pred cieľom mal k dobru jednu minútu, no o desať km ho už pelotón pohltil.

    Na prvom výstupe na Montjuïc sa balík preriedil a zostalo v ňom už len asi 30 pretekárov, tempo diktovali jazdci SAE. Hneď za nimi išla Visma s celkovým lídrom Vingegaardom.

    Pri treťom prejazde kopca zaútočil líder tímu Uno-X Tobias Halland Johannessen, ale Pogačar aj Vingegaard okamžite zareagovali.

    Nasledoval krátky zjazd a stúpanie do cieľa pri Olympijskom štadióne dlhé 700 metrov. V klesaní sa balík roztrhal, do čela sa dostal Isaac del Toro a prišiel si pre víťazstvo.

    To mu prenechal Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhom mieste a v posledných metroch ešte kontroloval, aby dvojicu SAE nedostihol nik zo súperov.

    Celkové poradia po 2. etape

    Žltý dres:

    1.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    4:01:48 hod

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    + 6 s

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 15 s

    4.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 16 s

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 19 s

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 42 s

    7.

    ITA

    Romain Gregoire

    Groupama-FDJ United

    + 44 s

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 45 s

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 53 s

    10.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

    + 1:00 min

    Zelený dres:

    1.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Emirates Team - XRG

    30 b

    2.

    NLD

    Alex Molenaar

    Caja Rural-Seguros RGA

    25 b

    3.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    25 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    22 b

    5.

    DEU

    Felix Engerhardt

    Team Jayco Alula

    20 b

    6.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    19 b

    7.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    17 b

    8.

    NLD

    Frank van den Broek

    Team Picnic PostNL

    16 b

    9.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    15 b

    10.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling Team

    14 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    NLD

    Alex Molenaar

    Caja Rural-Seguros RGA

    5 b

    2.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Emirates Team - XRG

    4 b

    3.

    DEU

    Felix Engerhardt

    Team Jayco Alula

    3 b

    4.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    2 b

    5.

    NLD

    Frank van den Broek

    Team Picnic PostNL

    2 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    1 b

    7.

    ECU

    Ricardo Carapaz

    EF Education - EasyPost

    1 b

    8.

    USA

    Matteo Jorgenson

    Team Visma Lease a Bike

    1 b

    9.

    GBR

    Joshua Tarling

    Netcompany INEOS

    1 b


    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026.
    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026.
    Pogačar prenechal víťazstvo tímovému kolegovi. Vingegaard nezvládol záverečné tempo
    dnes 17:41
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026.
    Isaac Del Toro a Tadej Pogačar počas 2. etapy na Tour de France 2026.
    Pogačar prenechal víťazstvo tímovému kolegovi. Vingegaard nezvládol záverečné tempo
    dnes 17:41
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