Pogačar prenechal víťazstvo tímovému kolegovi. Vingegaard nezvládol záverečné tempo

Tour de France 2026
Výsledky - 2. etapa (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates Team - XRG
3:40:01 hod
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
+ 0 s
3.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 0 s
4.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
+ 0 s
5.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
+ 3 s
6.
Romain Gregoire
Groupama-FDJ United
+ 3 s
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 3 s
8.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
+ 3 s
9.
Tom Pidcock
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
+ 3 s
10.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 3 s
Mexický cyklista Isaac Del Toro sa stal víťazom 2. etapy na Tour de France 2026.
Jazdec UAE Team Emirates sa presadil v záverečnom stúpaní v Barcelone a trasu dlhú 168,5 km zvládol za 3:40:01 hodiny.
Triumf mu prenechal jeho tímový kolega Tadej Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhej priečke.
Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Na čele celkového poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard z Vismy, ktorý preťal cieľ ako štvrtý.
Pre dvadsaťdvaročného del Tora je to premiérová Tour a hneď v druhej etapa sa teší z víťazstva, celkovo jeho 30. medzi profesionálmi.
„Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám veľké šťastie, že môžem byť v tomto tíme. Dáva mi sebavedomie a preto je toto víťazstvo nás všetkých. Som plný emócií, ťažko sa to opisuje,“ povedal del Toro.
Priebeh 2. etapy na Tour de France 2026
Nedeľňajšia trať viedla po pobreží a v prvej polovici prakticky po rovine, v druhej však prišli aj kopce a cyklistov čakalo dokopy 2049 výškových metrov.
Po 85 km sa cesta zdvihla na Côte de Begues (6,0 km, 5,8%) a v závere sa stúpalo ako v prvej etape opäť na Montjuïc, 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7%, ktorý musel pelotón zdolať trikrát na posledných 30 km.
Hneď v úvode sa pokúšali viacerí o únik, po pár kilometroch sa to podarilo trojici Felix Engelhardt (Jayco), Alex Molenaar (Caja Rural) a Frank van den Broek (PostNL).
Krátko na to prišlo k pádu, na zemi skončil okrem iných aj víťaz zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay (NSN), no všetci sa vrátili na bicykle.
Teplota sa vyšplhala na 38 stupňov a pelotón zvoľnil tempo, takže náskok trojice sa rýchlo vyšplhal nad tri minúty.
Z trojice na čele zobral najviac bodov na prvej rýchlostnej prémii Molenaar, prvý špurt pelotónu vyhral Girmay pred Madsom Pedersenom (Lidl-Trek).
Na stúpaní Côte de Begues bol prvý opäť Molenaar, krátko na to vypadol z čela van den Broek a únik pokračoval vo dvojici, 45 km pred cieľom mal k dobru jednu minútu, no o desať km ho už pelotón pohltil.
Na prvom výstupe na Montjuïc sa balík preriedil a zostalo v ňom už len asi 30 pretekárov, tempo diktovali jazdci SAE. Hneď za nimi išla Visma s celkovým lídrom Vingegaardom.
Pri treťom prejazde kopca zaútočil líder tímu Uno-X Tobias Halland Johannessen, ale Pogačar aj Vingegaard okamžite zareagovali.
Nasledoval krátky zjazd a stúpanie do cieľa pri Olympijskom štadióne dlhé 700 metrov. V klesaní sa balík roztrhal, do čela sa dostal Isaac del Toro a prišiel si pre víťazstvo.
To mu prenechal Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhom mieste a v posledných metroch ešte kontroloval, aby dvojicu SAE nedostihol nik zo súperov.
Celkové poradia po 2. etape
Žltý dres:
1.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
4:01:48 hod
2.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
+ 6 s
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 15 s
4.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 16 s
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 19 s
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 42 s
7.
Romain Gregoire
Groupama-FDJ United
+ 44 s
8.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 45 s
9.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 53 s
10.
Tom Pidcock
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
+ 1:00 min
Zelený dres:
1.
Isaac del Toro
UAE Emirates Team - XRG
30 b
2.
Alex Molenaar
Caja Rural-Seguros RGA
25 b
3.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
25 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
22 b
5.
Felix Engerhardt
Team Jayco Alula
20 b
6.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
19 b
7.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
17 b
8.
Frank van den Broek
Team Picnic PostNL
16 b
9.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
15 b
10.
Biniam Girmay
NSN Cycling Team
14 b
Bodkovaný dres:
1.
Alex Molenaar
Caja Rural-Seguros RGA
5 b
2.
Brandon McNulty
UAE Emirates Team - XRG
4 b
3.
Felix Engerhardt
Team Jayco Alula
3 b
4.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
2 b
5.
Frank van den Broek
Team Picnic PostNL
2 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
1 b
7.
Ricardo Carapaz
EF Education - EasyPost
1 b
8.
Matteo Jorgenson
Team Visma Lease a Bike
1 b
9.
Joshua Tarling
Netcompany INEOS
1 b