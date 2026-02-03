Kde bude hrať Slafkovský v presilovke? Tréner Országh vysvetlil aj nomináciu Cingela

Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH preberal slovenskú hokejovú reprezentáciu pred MS v hokeji 2025 ako krízový manažér firmu, ktorá bola v ťažkej situácii. Jeho prvá misia v pozícii šéfa lavičky bola neúspešná. Slovensko nepostúpilo do štvrťfinále a obsadilo až 11. miesto.
V lete sa stal oficiálnym nástupcom Craiga Ramsayho a nová úloha znela ešte ťažšia - za pár mesiacov mal pripraviť mužstvo na ZOH 2026.
V utorok s takmer kompletnou nomináciou odchádza do Milána, kde pri účasti hráčov z NHL plánuje prekvapiť favorizované tímy.
„Chceme uspieť v každom zápase. Je to turnajové klišé, ale platí. Účasť v top osmičke, čiže vo štvrťfinále, by bol veľmi dobrý výsledok," hovorí Országh.
Na zraze reprezentácie odpovedal na otázky prítomných novinárov.
Ako vyzerá aktuálna situácia na zraze s hráčmi?
Káder sa bude postupne dopĺňať. V pondelok ešte nebol na tréningu Martin Gernát, rovnako ani Samuel Hlavaj, ktorí by mali doplniť mužstvo v utorok.
Adam Ružička by mal doraziť 5. februára priamo do Milána. V priebehu 8. februára by mali potom postupne prichádzať aj hráči z NHL podľa plánu.
Všetci hráči sú aktuálne zdraví?
Zatiaľ nikto nič nehlásil, takže predpokladám, že všetci sú v poriadku.
VIDEO: Tréner Vladimír Országh na zraze reprezentácie
Stále platí, že hráči z taxi tímu budú s mužstvom do 8. febuára a po príchode hráčov z NHL odídu naspäť na Slovensko?
Áno. Funguje to na základe počtu akreditácií. Keď prídu chalani zo zámoria, hráči z taxi tímu budú musieť uvoľniť miesta.
Zraneného Mareka Hrivíka nahradil v nominácii Lukáš Cingel. Môžete vysvetliť jeho výber?
Potrebovali sme typického centra. Lukáš aj Marek sú si podobní štýlom hry aj robustnejšou postavou. Z možností, ktoré sme mali, bol Cingel jediný center.
Aj keď máme v mužstve viac hráčov, ktorí vedia hrať na tomto poste, nie všetci sú úplne čistí centri. Preto padla voľba na Lukáša Cingela.
Nebola v hre aj alternatíva v podobe Andreja Kollára, ktorý hrá v rovnakom klube a má väčší priestor?
Andrej hrá veľmi dobre a do budúcna s ním určite počítame. Rozhodli sme sa však pre Cingela, ktorý je o niečo skúsenejší a za reprezentáciu odohral viac zápasov.
V Brne mal veľmi slušnú prvú polovicu sezóny, nastupoval v prvej formácii, hoci to nie je úplne jeho typická pozícia. Ja ho vnímam skôr ako „bottom-six" hráča do tretej či štvrtej formácie. Aj preto sme sa priklonili k nemu.
Ako momentálne uvažujete nad obsadením postu stredných útočníkov? Je tam viacero alternatív.
V hlave už nejaké rozdelenie máme, ale definitívne to bude jasné, až keď sa všetci zídeme. Sú tam hráči ako Libor Hudáček, ktorý hráva centra v klube, ale u nás s ním rátam skôr na krídle, lebo je to ofenzívnejší typ a nechceme ho zaťažovať toľkými defenzívnymi povinnosťami, aby mal silu dopredu.
Je tam Adam Ružička, typický center, hoci posledné zápasy hrával na krídle. Je tam aj Tomáš Tatar, ktorý je krídelník, ale hráva centra. A zostáva ešte Martin Pospíšil, ktorý vie tiež hrať na tejto pozícii, aj keď v klube hráva na krídle.
Ako vnímate vyjadrenie Kristiána Pospíšila, že veľmi chcel byť v konečnej nominácii?
Berem to veľmi pozitívne. Aj sme sa o tom rozprávali. Možno to bolo médiami trochu nafúknuté, ale ja očakávam od hráčov, ktorí sa nezmestia do zostavy alebo sú vynechaní, že budú chcieť trénera presvedčiť výkonmi na ľade.
To je jediná cesta. Kristián odohral dobrú časť sezóny a aj preto je tu ako náhradník pre prípad, že by sa niekto zranil.
Na akej pozícii vidíte Juraja Slafkovského v presilových hrách? Skôr medzi kruhmi alebo na pravej strane?
Máme pripravené viaceré varianty. Ja ho skôr vidím ako predbránkového hráča - či už na bumpri (hráč medzi kruhmi), alebo priamo pred bránkou.
Rozprávali ste sa s Martinom Pospíšilom, aký je jeho zdravotný stav?
Cíti sa dobre. Hovorili sme spolu pred posledným zápasom, myslím, že to bolo v Minnesote. Hráva okolo 13-14 minút na zápas, naposledy o niečo menej.
Sledujem jeho zápasy, hrá agresívne a aktívne, čo ho zdobí celú kariéru. Dúfam, že mu to vydrží. Múdrejší budeme po ďalších dueloch, keď príde ôsmeho februára.
Menšie zdravotné problémy mal aj Erik Černák, ktorý nedohral duel proti Columbusu (24. januára). Máte nejaké správy aj z Tampy Bay?
Ten zákrok, ktorý tam bol, nevyzeral ideálne, ale komunikovali sme spolu a ďalší zápas už odohral. Podstatné je, že teraz hrá a je pripravený prísť.
Máte už jasno v otázke kapitána výberu?
Áno, vieme, kto bude kapitán aj asistenti, ale najskôr to oznámime hráčom a až potom médiám.
Pred štartom olympiády sa často diskutuje o rozmeroch ľadovej plochy. Ako to vnímate? Môže to narušiť taktickú prípravu na zápas?
Nemyslím si. Rozmery sú veľmi podobné ako v NHL. Možno o niečo menšie, ale plocha bude rovnaká pre všetky mužstvá. Nikto nebude mať výhodu ani nevýhodu, podmienky budú rovnaké.
Obrancovi Martinovi Fehérvárymu sa nedávno narodila dcérka. Môže to ovplyvniť jeho plánovaný príchod na olympiádu?
Rozprávali sme sa o tom, keď som bol za ním vo Washingtone. Vedeli sme, že taká situácia môže nastať. Zatiaľ platí, že príde podľa plánu.
Zvažovali ste, že by niektorí hráči z NHL prišli skôr kvôli otváraciemu ceremoniálu hier, ktorý sa uskutoční v piatok 6. febuára?
Bavili sme sa o tom, ale napokon sme sa rozhodli, že všetci prídu spolu.
S akým cieľom odchádzate na olympiádu do Milána?
V každom zápase chcete uspieť, to je turnajové klišé, ale platí. Účasť v top osmičke, čiže vo štvrťfinále, by bol veľmi dobrý výsledok.
Na olympiáde budú nastupovať najlepší hráči sveta. Už na majstrovstvách sveta nie je jednoduché dostať sa do prvej osmičky a kvalita tam býva nižšia než na olympiáde. O to náročnejšie to bude. Prvá osmička je ale určite veľmi dobrý cieľ.
