Strieľať viem, potrebujem pohodu. Štafeta môže mieriť vysoko, vraví Bátovská Fialková

Slovenská biatlonistka PAULÍNA BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ vstupuje do olympijskej sezóny v inej pozícii než pri predchádzajúcich hrách.
Po návrate do súťažného kolotoča ako mama potvrdzuje, že jej výkonnosť tým neutrpela – práve naopak. Má za sebou roky skúseností z vrcholných podujatí, jasne nastavený systém prípravy a presnú predstavu o tom, čo v tejto fáze kariéry potrebuje.
Olympiáda pre ňu neznamená priestor na experimenty, ale dôveru v proces, ktorý má overený.
„Chcem uspieť, chcem, aby to nebolo zbytočné, chcem byť spokojná. Chcem sa pozrieť do zrkadla s tým, že som urobila pre to všetko,“ povedala tridsaťtriročná reprezentantka pre Sportnet.
V rozhovore sa dozviete:
- prečo pred olympiádou nemení nič, čo jej roky funguje
- aký význam má dnes pre ňu zdravie a regenerácia
- ako pracuje s chybami na strelnici a psychickým tlakom
- čo považuje za ideálny olympijský štart bez ohľadu na výsledok
- ktoré disciplíny jej najviac vyhovujú
- aké špecifiká má olympijská trať v Anterselve
- aké ambície má slovenská štafeta a čo rozhoduje o úspechu
- ako sa cíti po horúčke v Novom Meste na Morave
Máte za sebou niekoľko účastí na vrcholných podujatiach. Čím je príprava na tieto olympijské hry iná než v tých predchádzajúcich?
V podstate nie je veľmi iná. Myslím si, že som dodržala svoj „protokol“, podľa ktorého sa pripravujem na vrcholné podujatia a ktorý mi sedí. Už len tomu verím a nepochybujem, že budem v najlepšej možnej forme. Nič som nemenila, pretože si myslím, že už nie je priestor meniť niečo, čo funguje.
V tejto fáze kariéry už veľmi dobre poznáte svoje telo. Na čo si v tréningu dávate teraz najväčší pozor?
Presne tak, mám už skúsenosti, takže možno je tá príprava iná v tom, že si viem dať lepšiu spätnú väzbu sama od seba. Viem lepšie regulovať záťaž než keď som bola mladšia a ešte som zisťovala, čo mi robí dobre a čo zle.
Najviac si dávam pozor na zdravie, lebo sa mi opakovane potvrdilo – aj túto sezónu –, že po chorobách ide výkonnosť výrazne dole a trvá dlho, kým sa človek dostane späť.
Už sa nezameriavam na to, aby som niečo dotrénovala, čo sa aj tak nedá, ale chcem zostať zdravá, silná, relatívne oddýchnutá a pripravená.
Už teda nie je nič, v čom by ste sa teraz chceli posunúť – fyzicky, technicky alebo mentálne?
Ani nie. Mentálne sa dajú veci riešiť z dňa na deň, ale čo sa týka fyzickej pripravenosti, tú už mám za sebou.
Po krátkej vianočnej pauze som išla na sústredenie, vynechala som jeden Svetový pohár a tam sme sa cielene pripravovali. Teraz sa dostávam späť do pretekového módu a v tomto štýle pôjdem až do olympiády.
Je niečo konkrétne, na čom teraz pracujete najintenzívnejšie?
Ťažko povedať. To, na čo sa bude treba špeciálne pripraviť na olympiáde, zistíme až tam. Prídeme viac ako týždeň vopred a budeme trénovať. Ak sa ukáže niečo, na čo sa treba viac zamerať, určite to urobím.
Momentálne si však dávam najväčší pozor na zdravie, snažím sa z tela vyťažiť maximum a udržať formu, ktorú som po príprave mala. Zároveň sa chránim pred zraneniami chrbta, kolien a ďalšími vecami, ktoré sa môžu v plnom pretekovom zaťažení ľahko stať.
Pracujem s fyzioterapeutom, cvičím aj sama detaily, ale to sú už veľmi podrobné veci.
So streľbou nikdy nie ste úplne spokojná. Ako pracujete s chybou a tlakom na položke?
Snažím sa to vždy vyhodnotiť – prečo sa to stalo. Nie je to tak, že by mi stále niečo ušlo. V tréningu mám úspešnosť nad 95 percent, viem strieľať. Preteky sú však špecifické, zaťaženie je extrémne vysoké a chyba sa stane veľmi ľahko.
Aj napriek tomu, že si dávam extrémny pozor, aj vtedy sa chyba stane. Niekedy unikne pozornosť, inokedy sa vyčerpám na trati a nestihnem sa dobre vydýchať. Aj z toho pramenia chyby.
Niekedy do toho vstúpi vietor a zmení nástrel, ktorý máme pred pretekmi, a treba na to reagovať. Nie vždy zareagujem dostatočne. Tých faktorov je veľa. Verím, že na olympiáde mi tam nič „nevyskočí“ a konečne to zaklapne.
Strieľať viem, mám na to. Mentálne je dôležité byť v pohode, nesnažiť sa príliš a nájsť balans, ktorý hľadám už pätnásť rokov kariéry.
Ako pracujete s tlakom a očakávaniami pred olympiádou?
Jediný tlak, ktorý pociťujem, je tlak od samej seba. Chcem uspieť, chcem, aby to nebolo zbytočné, chcem byť spokojná. Chcem sa pozrieť do zrkadla s tým, že som urobila všetko pre to a podarilo sa to.
Vonkajší tlak k sebe veľmi nepripúšťam. Dosť som sa obrnila. Skôr bojujem s tým, že niekedy chcem až príliš veľa, som premotivovaná a z toho pramenia chyby. Takže mojím cieľom je dostať sa do pokoja.
Máte v hlave konkrétne ciele alebo sa im radšej vyhýbate?
Nedávam si konkrétne umiestnenia, cez ktoré nejde vlak a musím pre to urobiť všetko. Chcem urobiť maximum a na aké miesto to vyjde, tak to vyjde.
Nikdy som si nedávala presné výsledkové ciele, ale niekde v hĺbke duše určite po niečom túžim. Ak to vyjde, budem rada, ak nie, som dosť skúsená a vyrovnaná na to, aby som aj takúto situáciu zvládla.
Čo by pre vás znamenal dobrý olympijský štart bez ohľadu na výsledok?
Dobrý olympijský štart by znamenal, že ma v deň pretekov nebude nič bolieť, budem dobre naladená a koncentrovaná na svoju prácu. Lyže budú dobre pripravené a nebudem sa na nich trápiť, ale budem si užívať každý meter.
Na strelnici chcem pohodu, robiť to, čo viem, bez tlačenia na silu, s ľahkosťou a prirodzenosťou. Ak budem mať z pretekov takýto pocit, verím, že príde aj dobrý výsledok.
Ktorá olympijská disciplína vám najviac sedí?
Vždy mi sedeli kontaktné preteky – stíhačka a preteky s hromadným štartom. Možno sa to v posledných rokoch trochu preklopilo a aj šprint alebo vytrvalostné preteky môžu byť zaujímavé.
Neviem si vybrať jednu disciplínu. Biatlon je biatlon a každá disciplína je pre mňa šanca na úspech. Nie je to tak, že v niečom by som bola vyslovene dobrá a v niečom vyslovene zlá.
Ako vám sedí stredisko Anterselva, ktoré je vo vyššej nadmorskej výške?
Myslím si, že mi sedí a veľmi dobre ho poznám. Profil trate je silový, čo mi vyhovuje. Treba si však dať pozor na nadmorskú výšku, neprepáliť úvodné metre.
Keď niekto vyštartuje premotivovane, rozbije si celý bežecký výkon a dôjdu mu sily na druhom alebo treťom kilometri. Treba ísť v tempe, ktoré moje telo zvláda. Dôležité je rozložiť si sily a dobre udýchať strelnicu, ktorá je tam naozaj náročná.
Mení sa taktika oproti Svetovému poháru?
Myslím si, že nie. Stále je to ten istý biatlon, tí istí ľudia, tie isté trate. Akurát sa to bude volať olympiáda (smiech).
Ako hodnotíte výkony slovenskej štafety a čo by bolo kľúčové pre úspech?
Štafetu hodnotím veľmi dobre. Už aj vlani sme ukázali v najsilnejšej zostave, že vieme miešať karty aj medzi top krajinami a že s nami treba počítať. Pri veľkej dávke šťastia by to mohol byť aj výsledok v najlepšej trojke.
Veľmi ma baví súťažiť v štafete s dievčatami, keď je tam šanca na úspech a preteky sa vyvíjajú dobre. Je to krátka disciplína, kde si môžem vyskúšať riskantnú streľbu, pretože viem, že mám tri náhradné náboje. Je to vždy dobrá príprava na individuálne štarty.
Čo je kľúčové, aby sa Slovensko dostalo vysoko do najlepšej trojky?
To by bol sen. Je tu viacero krajín, ktoré sú papierovo aj výkonnostne pred nami. Štafeta je súčet výkonov všetkých štyroch pretekárok. Náš súčet nie je ani najlepší, ale ani najhorší. Potrebujeme solídny beh a čo najmenej dobíjaní.
V žiadnom prípade nie trestné kolo. Vtedy by sa to mohlo obrátiť na dobré, tak ako vlani na majstrovstvách sveta, kde sme skončili šieste.
Ako vnímate svoju úlohu v tíme?
Neriešim to nejako špeciálne. Sme kamarátky, vieme sa porozprávať aj napriek vekovým rozdielom. Teší ma, keď sa ma mladší biatlonisti pýtajú na môj názor ako profesionálnej športovkyne. Rada poradím a odovzdám skúsenosti, ak prejavia záujem.
Ako to máte s rodinou a ochranou zdravia pred olympiádou?
S dcérkou budem, to by som nevydržala. Prišla za mnou na Svetový pohár do Nového Mesta na Morave. Budem doma aspoň zopár dní. Bola so mnou aj na sústredení, pretože potrebujem aj s ňou tráviť čas.
Olympiáda už bude bez nej, ale nejako to zvládneme. Zdravie si strážim veľmi, imunita je v tomto období slabá. Musíme si dávať pozor. Aj rodina musí absolvovať testy, aby ma nenakazili. Verím, že tentoraz sa choroba vyhne práve mne.
Keď si však človek dáva najväčší pozor, často sa stane, že ochorie.
V Novom Meste na Morave ste neštartovali v pretekoch s hromadným štartom. Deň predtým ste mali horúčku a necítili ste sa dobre. Ako ste na tom teraz?
Áno, aj napriek najväčšej možnej snahe sa mi komplikácie nevyhli. Nemalo by to však byť nič vážne, ani by ma to nemalo dlhodobejšie ovplyvniť. Cítim sa už v poriadku, preteky som vynechala viac-menej z preventívnych dôvodov. Po zvýšenej teplote mi lekár neodporučil štartovať, aby sa to nezvrtlo k horšiemu.