Sedem hráčov z NHL, jeden z domácej súťaže. Kto bude reprezentovať Slovensko na ZOH? (vizitky)

Slovenská hokejová reprezentácia zverejnila kompletnú nomináciu 25 hráčov, ktorí sa zúčastnia zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Tréner Vladimír Országh zaradil na turnaj troch brankárov, deväť obrancov a trinásť útočníkov.
V nominácii sa nachádza sedem korčuliarov, ktorí pôsobia v NHL. Dvaja brankári, Adam Gajan a Samuel Hlavaj, pôsobia v nižších zámorských súťažiach.
V tíme je aj jeden zástupca domácej súťaže - Samuel Takáč zo Slovana Bratislava. Líder prvého tímu Tipsport ligy nazbieral v tejto sezóne viac ako bod na zápas.
Ďalší hráči pôsobia v najvyššej českej či švédskej súťaži. V nominácii nechýba ani Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu.
Tréneri zaradili do tímu aj troch hráčov z ruskej KHL - Martina Gernáta, Adama Líšku a Adama Ružičku.
Pozrite si vizitky všetkých hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na ZOH 2026.