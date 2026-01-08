    Sedem hráčov z NHL, jeden z domácej súťaže. Kto bude reprezentovať Slovensko na ZOH? (vizitky)

    Matúš Sukeľ a spoluhráč Samuel Takáč.
    Matúš Sukeľ a spoluhráč Samuel Takáč. (Autor: TASR)
    Matej Hank|8. jan 2026 o 16:20
    Pozrite si vizitky slovenských hráčov, ktorí sú v nominácii na hokejový turnaj na ZOH 2026.

    Slovenská hokejová reprezentácia zverejnila kompletnú nomináciu 25 hráčov, ktorí sa zúčastnia zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Tréner Vladimír Országh zaradil na turnaj troch brankárov, deväť obrancov a trinásť útočníkov.

    V nominácii sa nachádza sedem korčuliarov, ktorí pôsobia v NHL. Dvaja brankári, Adam Gajan a Samuel Hlavaj, pôsobia v nižších zámorských súťažiach.

    V tíme je aj jeden zástupca domácej súťaže - Samuel Takáč zo Slovana Bratislava. Líder prvého tímu Tipsport ligy nazbieral v tejto sezóne viac ako bod na zápas.

    Ďalší hráči pôsobia v najvyššej českej či švédskej súťaži. V nominácii nechýba ani Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu.

    Tréneri zaradili do tímu aj troch hráčov z ruskej KHL - Martina Gernáta, Adama Líšku a Adama Ružičku.

    Pozrite si vizitky všetkých hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na ZOH 2026.

