Je to iný Adam, hovorí Šatan o Ružičkovi. O neúčasti Rybára podľa neho rozhodol klub

Hokejový turnaj bude patriť k najväčším ťahákom blížiacich sa zimných olympijských hier v Miláne a Cortine (6. -22. februára 2026) a prirodzene púta najväčšiu pozornosť medzi slovenskými fanúšikmi.
Slovenská hokejová reprezentácia nechýbala pod piatimi kruhmi ani raz od vyhlásenia samostatnosti, hoci dvakrát (1998, 2002) sa v dejisku hier neprebojovala do hlavného turnaja.
Už týždeň je známa nominácia, v ktorej figuruje 25 hokejistov. Ich zoznam vyvolal medzi fanúšikmi polemiku. Niektorým v nej nejaké mená chýbajú, ďalší by zopár hráčov vo výbere oželeli.
Po návrate zo zámoria sa k nominácii vyjadrili aj šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a hlavný tréner reprezentácie Vladimír Országh.
„K dispozícii sme mali iba 25 miest. Bolo viac hráčov, ktorí by si zaslúžili na olympiáde hrať, no zostava sa nedá nafúknuť. Veľa dobrých hráčov sme museli nechať doma. Nebolo to len o tom, kto má najviac bodov a komu sa najviac darí. Úloha bola vytvoriť funkčný tím. Každý hráč tam bude mať nejakú úlohu,“ reagoval tréner Országh.
Zraz slovenskej reprezentácie pred ZOH bude 2. februára, o deň neskôr sa hráči presunú do Milána. 8. februára budú prichádzať hokejisti zo Severnej Ameriky. Zámorská profiliga vypraví niekoľko lietadiel, v ktorých budú hráči z NHL aj AHL.
Slováci začnú účinkovanie na hokejovom turnaji 11. februára zápasom proti Fínsku.
Pospíšil by mal stihnúť 7 zápasov
V nominácii na olympijský turnaj nechýba útočník Calgary Flames Martin Pospíšil, ktorý sa prezentoval výbornou hrou v reprezentačnom drese na MS 2024 v Ostrave. Ešte pred štartom sezóny v NHL sa však zranil a doposiaľ v nej nenastúpil.
Po dlhej absencii sa má rozohrať na farme Calgary a následne sa vráti do prvého tímu. Tréner Országh sa s ním rozprával pred týždňom: „Všetko ide podľa plánu. Martin má odohrať dva zápasy na farme, potom by sa mal vrátiť do NHL. Samozrejme, ak bude všetko v poriadku. Do ZOH by mal stihnúť sedem zápasov. Dúfame, že ho uvidíme zdravého na olympiáde.“
Najlepšiu formu zo slovenských útočníkov má momentálne Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens a spolieha sa na neho aj tréner Országh.
„Rozprávali sme sa o tom, aká by mala byť jeho rola v mužstve, nielen na ľade, ale aj mimo ľadu. Preberali sme aj alternatívy, s kým by mohol hrať. Je tam viacero variant.
Počkáme si na poslednú nomináciu a dúfame, že nikto sa nezraní. V hlave máme nejakú predstavu, ale budeme musieť reagovať na to, ako na tom bude Martin Pospíšil, pretože celú sezónu nehral.
Asi nebude úplne ideálne zahltiť ho veľkými rolami. Niečo sme predebatovali, ale Juraj bude určite hráč, od ktorého budú veľké očakávania. Nielen od nás, ale aj od verejnosti.“
Šatan: Rybára neuvoľnil klub
V médiách posledné dni kolovala informácia, že nomináciu odmietol brankár Patrik Rybár, ktorý sa chce sústrediť na boj o play off KHL v drese Šanghaja. Šéf zväzu Miroslav Šatan tvrdí, že to bolo inak:
„Patrik Rybár neodmietol reprezentovať. Po diskusii, ktorú som mal s ním a tiež s jeho klubom, sa tím rozhodol, že si ho nechajú v boji o play-off. Patrik musel dať prioritu klubu a play-off. Chceli sme ho mať v nominácii, pretože na minulej olympiáde bol kľúčovým hráčom, no prednosť dostal klub.“ dodal Šatan.
Rybárov tím Šanghaj Dragons delí od play off KHL momentálne šesť bodov. Na ZOH v Pekingu v roku 2022 mal Rybár výrazný podiel na zisku bronzu.
KHL je uzavretá téma
Po ruskom vojenskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022 ruskú a bieloruskú hokejovú reprezentáciu vylúčili zo všetkých súťaží riadených IIHF.
V reakcii na vojnu, ktorá stále pretrváva, hokejové zväzy Fínska, Švédska, Česka či Lotyšska deklarovali, že hráčov z ruských klubov nenominujú na reprezentačné akcie.
V prípade Slovenska je to inak. V nominácii na ZOH figurujú traja hráči z KHL - útočníci Adam Liška a Adam Ružička a obranca Martin Gernát.
„Pre nás je KHL uzavretá téma, viackrát sme o nej komunikovali,“ reagoval Šatan na otázku o nominácii hráčov zo súťaže, ktorá je propagandistickým nástrojom ruského režimu.
„Všetci tí hráči a aj my na zväze sme proti tomu, aby vojna pokračovala a chceme, aby sa skončila. Myslím si, že tí hráči s tým nič nemajú. Sú to slovenskí občania, ktorí neporušili žiadny zákon, poctivo si zarábajú a keď majú výkonnosť, zaslúžia si šancu v reprezentácii.
Naša úloha je postaviť čo najsilnejšie mužstvo pre Slovensko, aby sa ľudia mohli na olympiádu tešiť. Hokej Slovákov historicky vždy spájal. Chceme, aby to tak bolo aj ďalej,“ dodal.
Je to iný Adam, hovorí Šatan o Ružičkovi
Jedným z hráčov pôsobiacich v KHL je útočník Adam Ružička, ktorý sa do reprezentácie vracia po viac ako štyroch rokoch. Do Ruska sa dostal po afére s bielym práškom, pre ktorú prišiel o angažmán v zámorí.
„Každý v živote môže urobiť chybu. Boli hráči, ktorí urobili chybu, dostali ďalšie šance, ale svojim správaním neustále zostali tam, kde boli predtým. Myslím si, že Adam Ružička je iný prípad. Postavil sa k tomu ako chlap,“ komentoval zmenu v živote Ružičku Šatan.
„Vyhľadal odbornú pomoc, urobil všetky správne veci, ktoré hráči, ktorým sa niečo také stane, majú urobiť. Zmenil sa ako osoba.“
Minulé leto sa Šatan s Ružičkom stretol a o celej veci diskutovali. Šéf slovenského hokeja verí, že útočník, ktorý zažíva produktívnu sezónu, si zaslúži šancu aj v reprezentácii.
„Svojim chovaním ublížil sám sebe a svojej zámorskej kariére. Teraz tvrdo pracuje na tom, aby sa mohol do zámoria vrátiť. Mal obdobie, keď nebol súčasťou reprezentácie. Momentálne vidíme, že je to iný Adam. Je to človek, ktorý niečo prekonal.
Má skúsenosť a môže byť príkladom pre iných športovcov. Rozhodli sme sa, že mu dáme šancu. Uvidíme, aké výkony bude podávať po dlhšej prestávke v reprezentácii. Šancu si zaslúži a verím, že ju reprezentácii vráti.“
Ako by mohla vyzerať zostava Slovenska na ZOH 2026
Útoky
Slafkovský – Ružička – Regenda
Tatar – Dvorský – Pospíšil
Cehlárik – Hrivík – Hudáček
Takáč – Sukeľ – Okuliar
Liška, Kelemen
Obrana
Fehérváry – Nemec
Gernát – Černák
Koch – Čerešňák
Marinčin, Ivan
Brankári
Hlavaj
Škorvánek
Gajan
Pre trénerov nemusí byť dosť postelí
Do Milána s mužstvom vycestujú aj náhradníci, ktorí sa zapoja do tréningového procesu pred príchodom hokejistov zo zámoria.
Z NHL a AHL príde osem hráčov do dejiska až 8. februára. S mužstvom preto vycestuje osem hokejistov, ktorí nie sú súčasťou nominácie.
„Máme desať náhradníkov na poste útočníkov, päť na pozícii obrancov a dvoch na pozícii brankárov. S každým z tých hráčov sme osobne komunikovali,“ hovoril tréner Országh.
Z týchto mien potom vzídu štyria útočníci, traja obrancovia a jeden brankár, ktorí s mužstvom vycestujú do Talianska.
Mená náhradníkov neprezradili, ale Šatan potvrdil, že väčšina z nich je z českej extraligy. Slovenská najvyššia súťaž sa počas olympiády nepreruší, ale ak si národný tím vyberie hráčov z nej, kluby to podľa Šatana musia rešpektovať. Reprezentácia bude mať prednosť.
Realizačný tím Vladimíra Országha budú tvoriť asistenti Ján Pardavý, Peter Frühauf a Todd Woodcroft, ktorý bude pomáhať s presilovkami.
Problémom však môže byť obmedzená kapacita olympijskej dediny.
„Pracujeme na tom, aby bol realizačný tím v počte, aký tréner potrebuje. Ak by aj niekto bol mimo olympijskej dediny, chceme, aby bol na štadióne počas zápasu. Detaily riešime aj s naším olympijským výborom a veríme, že nájdeme riešenie, aby sme nikoho z realizačného tímu nemuseli nechať doma.“
Hráči z AHL sú medzi náhradníkmi
Na olympiádu sa po dvanástich rokoch vrátia hráči z NHL a vrcholový turnaj tak prinesie po dlhej prestávke súboj najlepších.
Aj samotné klzisko v Miláne sa bude viac podobať tomu zámorskému. Ľadová plocha bude užšia a kratšia.
Toto bol takisto jeden z faktorov pri skladaní kádra. Vysvetľoval to tréner Országh:
„Nejaký vplyv to bude mať, najmä na rýchlosť hry. Vždy hráčom trvá, kým sa prispôsobia. Či už prídu z veľkého klziska na malé alebo opačne. Vyberali sme hráčov, ktorí majú históriu v NHL, napríklad Peter Cehlárik.“
Do nominácie sa však nezmestili viacerí mladíci z AHL, ako napríklad Martin Chromiak či Adam Sýkora.
„AHL mám vysoko, je to náročná súťaž. V niektorých momentoch ťažšia ako NHL, pretože tam máte 20 vlčiakov, ktorí sa chcú dostať do NHL a urobia všetko pre to,“ komentoval Országh úroveň farmárskej súťaže.
„Martin Chromiak aj Adam Sýkora sú medzi náhradníkmi. Chromiak má výbornú sezónu, ale tú mal aj minulý rok. Je to hráč do prvých dvoch pätiek, no tam by sa asi nezmestil. Je nevýhoda, že máme iba jedného praváka - Libora Hudáčka. Pre Chromiaka sme nevideli väčší priestor, hoci vieme, aký je to hráč.“
Hráči z AHL sú medzi náhradníkmi, ale nemôžu byť v taxi tíme. Nominovaní môžu byť len v prípade, že sa z aktuálnej nominácie niekto zraní.
Pre Slovensko bude turnaj veľkou výzvou. V základnej skupine sa stretne s Fínskom, Talianskom a Švédskom.
Bez ohľadu na výkony v skupinovej časti je jasné, že si Slováci zahrajú minimálne zápas o štvrťfinále. Cieľom je postúpiť medzi najlepšiu osmičku.