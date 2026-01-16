    Hokejová bilancia na ZOH: Slovensko má jednu medailu, Kanada sa môže osamostatniť

    Slovenskí hokejoví bronzoví medailisti zo ZOH 2022 v Pekingu.
    Slovenskí hokejoví bronzoví medailisti zo ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR/AP)
    Pozrite si, ako vyzerá medailová bilancia pred hokejovým turnajom na ZOH 2026 v Miláne. Na ktorom mieste je dnes Slovensko?

    Hokejová reprezentácia Kanady je lídrom kompletnej medailovej bilancie na zimných olympijských hrách.

    Na konte má deväť zlatých, štyri strieborné a tri bronzové medaily. V počte zlatých cenných kovov si delí rovnaké číslo s Ruskom, ktoré má však celkovo o dve medaily menej.

    Tým, že Rusko sa pre inváziu na Ukrajine turnaja nezúčastní, Kanada sa môže osamostatniť v počte zlatých medailí na prvom mieste.

    Na treťom mieste je reprezentácia USA, ktorá má dve zlaté medaily, rovnako ako Švédsko. V prospech zámorského tímu hovorí celkový počet medailí.

    Jedno zlato má na konte aj reprezentácia Česka, Fínska a Veľkej Británie.

    V rebríčku sa nachádza aj Nemecko s tromi medailami (0+1+2), Švajčiarsko (0+0+2) a Slovensko, ktoré získalo prvú medailu na ZOH v Pekingu 2022.

    Pozrite si kompletnú medailovú bilanciu na hokejovom turnaji v rámci zimných olympijských hier.

    Medailová bilancia na hokejovom turnaji na ZOH

    Poradie

    Krajina

    Zlato

    Striebro

    Bronz

    Celkovo

    1.

    Kanada

    9

    4

    3

    16

    2.

    Rusko

    Sovietsky zväz

    2

    7

    9

    2

    1

    3

    1

    1

    2

    5

    9

    14

    3.

    USA

    2

    8

    1

    11

    4.

    Švédsko

    2

    3

    4

    9

    5.

    Česko

    Československo

    1

    0

    1

    0

    4

    4

    1

    4

    5

    2

    8

    10

    6.

    Fínsko

    1

    2

    4

    7

    7.

    Veľká Británia

    1

    0

    1

    2

    8.

    Nemecko

    0

    1

    2

    3

    9.

    Švajčiarsko

    0

    0

    2

    2

    10. 

    Slovensko

    0

    0

    1

    1

    Slovenská hokejová reprezentácia.
    Slovenská hokejová reprezentácia.
    Informácie o hokeji na ZOH 2026: Zápasy, skupiny, zostavy, štadióny, hrací systém (prehľad)
    dnes 07:00
