Hokejová bilancia na ZOH: Slovensko má jednu medailu, Kanada sa môže osamostatniť

Hokejová reprezentácia Kanady je lídrom kompletnej medailovej bilancie na zimných olympijských hrách.
Na konte má deväť zlatých, štyri strieborné a tri bronzové medaily. V počte zlatých cenných kovov si delí rovnaké číslo s Ruskom, ktoré má však celkovo o dve medaily menej.
Tým, že Rusko sa pre inváziu na Ukrajine turnaja nezúčastní, Kanada sa môže osamostatniť v počte zlatých medailí na prvom mieste.
Na treťom mieste je reprezentácia USA, ktorá má dve zlaté medaily, rovnako ako Švédsko. V prospech zámorského tímu hovorí celkový počet medailí.
Jedno zlato má na konte aj reprezentácia Česka, Fínska a Veľkej Británie.
V rebríčku sa nachádza aj Nemecko s tromi medailami (0+1+2), Švajčiarsko (0+0+2) a Slovensko, ktoré získalo prvú medailu na ZOH v Pekingu 2022.
Pozrite si kompletnú medailovú bilanciu na hokejovom turnaji v rámci zimných olympijských hier.
Medailová bilancia na hokejovom turnaji na ZOH
Poradie
Krajina
Zlato
Striebro
Bronz
Celkovo
1.
Kanada
9
4
3
16
2.
Rusko
Sovietsky zväz
2
7
9
2
1
3
1
1
2
5
9
14
3.
USA
2
8
1
11
4.
Švédsko
2
3
4
9
5.
Česko
Československo
1
0
1
0
4
4
1
4
5
2
8
10
6.
Fínsko
1
2
4
7
7.
Veľká Británia
1
0
1
2
8.
Nemecko
0
1
2
3
9.
Švajčiarsko
0
0
2
2
10.
Slovensko
0
0
1
1