Koho majú Slováci v skupine a kde sa koná? Otázky a odpovede o hokejovom turnaji na ZOH 2026

Zimné olympijské hry 2026 s poradovým číslom 25 začnú 6. a vyvrcholia 22. februára v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Zúčastnia sa na nich aj slovenskí hokejisti.
Pred začiatkom hokejového turnaja na ZOH 2026 Sportnet pripravil základné otázky a odpovede.
Kto sú účastníci hokejového turnaja ZOH 2026?
Na olympijskom turnaji sa tradične predstaví 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín.
V skupine A nastúpi Kanada, Švajčiarsko, Česko a Francúzsko.
V B-skupine bude hrať Švédsko, Fínsko, Slovensko a domáce Taliansko.
V C-skupine sú USA, Nemecko, Lotyšsko a Dánsko.
Sedem mužstiev sa na turnaj dostalo na základe postavenia v rebríčku IIHF, Taliansko má miesto ako hosťujúci tím. Slovensko, Lotyšsko a Dánsko si na turnaji zahrajú na základe úspešnej kvalifikácie. Francúzsko bolo v kvalifikácii štvrtým najlepším tímom a na olympiádu sa dostalo na základe neúčasti Ruska.
Štyri najlepšie tímy zo základných skupín postúpia priamo do štvrťfinále. Zvyšné mužstvá budú zoradené podľa ich úspešnosti v skupinách a zahrajú si o postup do štvrťfinále (piaty s dvanástym, šiesty s jedenástym atď.).
Každý tím tak má istotu, že na turnaji odohrá aspoň štyri stretnutia. Tri v základnej skupine a ďalšie v zápase o štvrťfinále, poprípade v samotnom štvrťfinále.
Kde sa koná hokejový turnaj na ZOH v hokeji?
Hokejové zápasy na olympiáde sa odohrajú na dvoch štadiónoch v Miláne.
Milano Santagiulia Arena bola vybudovaná pre ZOH 2026. Úpravy a stavebné práce haly pokračujú až do samotného štartu olympiády.
Moderná aréna má mať kapacitu 14-tisíc divákov. Odohrajú sa v nej všetky medailové súboje mužského aj ženského hokejového turnaja. Po olympiáde sa z haly stane multifunkčná športová aréna.
Milano Rho Arena vznikla prerobením výstavného centra Fiera Milano Rho a ako hokejový štadión bude slúžiť len dočasne. Súčasťou arény budú aj priestory na súťaže v rýchlokorčuľovaní.
Slováci odohrajú skupinové zápasy proti Fínsku a Švédsku v aréner Santagiulia a s domácim mužstvom sa stretnú v aréne Rho.
Koľko stoja vstupenky?
Lístky na hokejový turnaj sa dajú zakúpiť cez oficiálny portál olympijských hier, ale mnohé z nich sú už vypredané.
Vstupenky sa predávajú v troch kategóriách.
Kategória A stojí na zápasy základných skupín 190 eur, kategória B 80 eur a kategória C 30 eur.
Na oficiálnom webe sú na zápasy základnej časti turnaja mužov dostupné už len najdrahšie lístky v kategórii A.
Na Slovákov sú dajú zakúpiť oficiálne vstupenky už len na stretnutie s Fínskom.
K dispozícii sú aj "resale" lístky v kategórii A, ktoré stoja 209 eur.
Vo vyraďovacej fáze sú ceny drahšie. Štvrťfinálové vstupenky stoja 110, 200 a 400 eur. Semifinálové súboje a medailové zápasy sa na oficiálnom webe pohybujú na hodnotách 200, 400 a 500 eur podľa kategórií.
Kde bude možné sledovať zápasy?
Práva na vysielanie olympijských hier má Slovenská televízia a rozhlas, ktorá bude vysielať primárne na programe STVR Šport.
Bezplatné internetové vysielanie bude na území Slovenska dostupné aj cez web stvr.sk.
Expertmi počas vysielania hokejového turnaja budú Boris Valábik a Marián Gáborík.
Zápasy Slovenska bude naživo vysielať aj Slovenský rozhlas na stanici Rádio Slovensko.
Zo zahraničných televízií má vysielacie práva na olympijské hry Eurosport.
Kto sú maskoti ZOH?
Maskotmi zimných olympijských hier 2026 sú lasice Tina a Milo.
Svetlosrstá Tina je symbolom pre olympijské hry, zatiaľ čo jej mladší brat Milo, ktorý má tmavšiu srsť, je tvárou paralympijských hier. Reprezentovať majú dynamickosť talianskeho ducha.
Ich mená vychádzajú z hostiteľských miest. Tina z Cortina d’Ampezzo, Milo z Milána.
Dopĺňať ich bude šesť snehových vločiek, ktoré sa volajú Flo.
Kedy Taliansko hostilo ZOH?
Zimné olympijské hry sa v talianskej Cortine d'Ampezzo mali konať už v roku 1944. Pre druhú svetovú vojnu však boli zrušené.
Taliansko a Cortina d'Ampezzo sa tak dočkali v roku 1956. Siedmu zimnú olympiádu otváral prezident Giovanni Gronchi. Súťažilo sa v štyroch športoch a vo ôsmich disciplínach. Najúspešnejím národom bol Sovietský zväz.
Na ďalšiu olympiádu Taliani čakali až do roku 2006, keď zimné hry s poradovým číslom 20 hostil Turín. Veľkú slávnosť otvoril Carlo Azeglio Ciampi. Zápolilo sa v siedmich športoch a pätnástich disciplínach. Najúspešnejší boli Nemci.
Slovensko tam získalo vôbec prvú medailu zo zimnej olympiády v ére samostatnosti. Striebro vybojoval Radoslav Židek v snoubordingu, konkrétne v disciplíne snoubordkros.
Po dvadsiatich rokoch sa zimná olympiáda vracia do Talianska. Miláno a Cortina d'Ampezzo budú hostiť 25. ZOH. Súťažiť sa bude vo ôsmich športoch a šestnástich disciplínach.
Ako sa darilo Slovensku v Taliansku?
Slovenský hokejový výber hral na zimných olympijských hrách v Turíne v roku 2006. Dostal sa tam priamo na základe postavenia v rebríčku IIHF. Slovensku vtedy patrilo tretie miesto za Kanadou a Švédskom.
Slováci v základnej skupine B zvíťazili postupne nad Ruskom 5:3, nad Lotyšskom 6:3, nad USA 2:1, nad Kazachstanom 2:1 a nad Švédskom 3:0.
Skupinovú časť tak ovládli bez straty bodu.
Vo štvrťfinále sa stretli s Českom, ktoré bolo štvrtým tímom skupiny A. Slováci prehrali 1:3, keď ich jediný gól strelil Marián Gáborík.
Po vydarenej skupinovej fáze sa tak s turnajom rozlúčili so sklamaním.
Česi nakoniec vybojovali bronz. Zlato získali Švédi po výhre nad Fínskom 3:2.
Prečo na ZOH 2026 chýba Rusko a Bielorusko?
Rada IIHF vylúčila obe krajiny z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú podporuje aj Bielorusko.
Zákaz sa týka všetkých reprezentačných výberov vo všetkých kategóriách a trvá už od roku 2022.
Rusko by malo účasť na turnaji zabezpečenú automaticky na základe rebríčka IIHF. Namiesto Rusov budú na olympiáde hrať Francúzi, ktorí postúpili ako štvrtý najlepší tím kvalifikácie.
Bielorusko sa pre zákaz IIHF nezúčastnilo ani na olympijskej kvalifikácii a na turnaj tak nemohlo postúpiť.