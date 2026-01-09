Ružička vidí olympiádu ako šancu priblížiť sa NHL. Dva roky je už triezvy

"Budú tam hrať najlepší z najlepších na celom svete. To, že tam môžem ísť a bojovať o niečo, mi dáva priestor ukázať, že ja som dobrý a že Slovensko je dobré.
To chceme ukázať hokejovému svetu," hovoril v rozhovore pre HockeySlovakia Adam Ružička, ktorý sa dostal do záverečnej nominácie hokejového mužstva Slovenska na olympijské hry v Miláne.
"Z individuálnej stránky mi to môže pomôcť s rozvojom a možno mi to ešte otvorí šancu dostať sa naspäť do zámoria, do NHL."
Urastený center Adam Ružička pôsobí v KHL v Spartaku Moskva. Ten posilnil po afére s bielym práškom, ktorá ho stála pozíciu v tíme NHL Arizona Coyotes.
V aktuálnej sezóne ruskej KHL zbiera takmer bod na zápas. Do reprezentácie sa vracia po štyri a pol roku.
"Mám z toho trochu zmiešané pocity. Vracajú sa mi spomienky na začiatky v reprezentácii ešte v mládežníckych kategóriách. Je skvelý pocit byť znova nominovaný na niečo také veľké."
Ružička by mal na turnaji patriť medzi najdôležitejších centrov tímu.
VIDEO: Rozhovor s Adamom Ružičkom
Sám tvrdí, že od incidentu, ktorý mu nateraz ukončil kariéru v NHL, vidí veľký rozdiel vo svojej osobnosti.
"Mentálne som sa posunul a som vyrovnaný sám so sebou. Sú to už dva roky, čo som triezvy. Keď mám zlý zápas, dôjdem domov a prestanem rozmýšľať nad hokejom. Radšej sa venujem malej dcére," dodal pre HockeySlovakia.
Svoju situáciu chce využiť na pomoc iným:
"Chcem chodiť a rozprávať svoj príbeh. Chcem byť živým príkladom toho, čo robiť a hlavne čo nerobiť," povedal 26-ročný útočník.
Jeho problémy vyvrcholili kontroverzným videom s bielym práškom, ktoré nechtiac zdieľal na sociálnej sieti.
„Video bolo dno. Najväčšie dno, na ktoré som mohol spadnúť. To bola bodka za tým, čo sa dialo. Koniec kapitoly.“
Pre tento incident sa vedenie slovenskej reprezentácie rozhodlo nenominovať útočníka na reprezentačné akcie so slovami, že „odsudzuje jeho správanie, ktoré nie je v súlade s hodnotami reprezentanta".
Adam Ružička absolvoval liečbu a za svoj čin sa ospravedlnil. Rozprával sa s ním aj Miroslav Šatan.
„Dlho sme sa rozprávali o tom, čo zažil a ako sa zmenil na nového Adama Ružičku. A mne sa ten nový Adam Ružička veľmi páči. Videl som, že veľa vecí si v živote upratal, poučil sa z toho a je to naozaj iný človek," povedal Šatan.
Pred olympiádou sa tak dvere otvorili, Ružička spĺňa výkonnostné podmienky a pod piatimi kruhmi si zahrá.
Spartak Moskva nemal problém uvoľniť ho na olympijský turnaj, keďže klauzulu o tom má aj v zmluve.
Slovák je najproduktívnejším hráčom mužstva, v 38 stretnutiach získal 34 bodov.
K slovenskému tímu by sa mal pripojiť 5. februára. Deň predtým odohrá zápas a ešte v tú noc odletí do Talianska.