Obavy pred ZOH: Aréna bežeckého lyžovania zatiaľ pripomína skôr stavenisko než olympijský štadión

Štyri týždne pred začiatkom zimných olympijských hier je vo Val di Fiemme hotový len zlomok bežeckých tratí.
Kým na fasáde štadióna už svietia olympijské kruhy, priestor za hlavnou tribúnou vyzerá skôr ako rozostavané stavenisko. Bežci na lyžiach, ktorí si trate prišli vyskúšať počas Tour de Ski, otvorene hovoria o neistote.
„Ako to všetko stihnú dokončiť v takom krátkom čase?“ pýta sa švédska reprezentantka Ebba Anderssonová pre švédsky portál Sportbaldet.
Aréna v pohybe
Organizátori umožnili preteky Tour deSki aj testovanie tratí, no len v obmedzenom režime. Kompletný obraz o tratiach však nemali. Pretekári síce jazdili pred prázdnymi tribúnami, no veľká časť areálu zostala uzavretá.
„V podstate bola pripravená len jedna 3,3-kilometrová slučka, navyše s malou odbočkou,“ opisuje Anderssonová. Zvyšné úseky, najmä dištančné trate na opačnej strane štadióna, zostali pre športovcov nedostupné.
Ploty, technika a rozkopané plochy vytvárali kulisu, ktorá mala k hotovej olympijskej aréne ďaleko.
„Predpisy o pracovnom prostredí vyžadujú, aby boli všetky pracovné plochy ohradené a uzavreté. Preto to teraz vyzerá ako stavenisko,“ vysvetľuje predseda organizačného výboru Nordic Ski Val di Fiemme Piero de Godenz.
Podľa neho by mali byť hlavné stavebné práce hotové do dvoch týždňov, následne príde na rad úprava a finálne značenie.
Organizátori pochybnosti odmietajú
Usporiadateľov brzdilo najmä počasie. Plusové teploty v údolí znemožnili výrobu dostatočného množstva technického snehu. Práve to vyvoláva medzi pretekármi otázniky.
„Je to trochu napínavé. Počas štyroch týždňov musia všetky kúsky skladačky zapadnúť na svoje miesto. Nie je to len o lusknutí prstami,“ hovorí Anderssonová.
Zvedavá je najmä na úseky, na ktorých sa roky nejazdilo. „Vôbec sme sa tam v poslednom období nepohybovali. Ako budú tie trate vlastne vyzerať?“
Podobné pocity má aj trénerka švédskej reprezentácie Ida Ingemarsdotterová. „Človek by si rád mohol celé trate prejsť a mať ich v hlave pri ďalšej príprave doma,“ priznáva.
Organizátori však pochybnosti rázne odmietajú. Prípravy sa podľa de Godenza rozbehli hneď po pandémii v roku 2022 a teraz im hrá do karát zmena počasia.
„Nemáme žiadne pochybnosti, že všetko bude hotové včas. Čaká nás desať dní mrazu a máme aj pripravené zásoby núdzového snehu,“ tvrdí.
Atmosféru už cítiť
Kritike sa po generálke nevyhla najmä šprintová trať, no úpravami prešli aj dištančné okruhy. Anderssonová po prejazde otvorenej 3,3-kilometrovej slučky hovorí o zlepšení.
„Kopce sú dlhšie a plynulejšie, nejde len o krátky prudký výšľap a následný zjazd. Pre vytrvalostných pretekárov je to pozitívne,“ hodnotí.
Súhlasí aj Frida Karlssonová. „Je to super. Široké stopy, pekné kopce, schody aj zjazdy. Mne sa tá trať naozaj páči.“
Napriek rozkopanému areálu športovci hovoria, že olympijská atmosféra je už prítomná. „Je cítiť, že ide o niečo výnimočné. Bežne netestujete olympijské trate mesiac vopred,“ hovorí bežec na lyžiach Edvin Anger.
Podobne to vníma aj mladý talent Alvar Myhlback. „Bolo to zábavné, ale aj trochu napínavé. Teraz už viem, že sa sem vo februári vrátim a že pôjde o veľmi dôležité preteky.“