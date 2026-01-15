    FOTO: Pozrite si všetky hokejové dresy na ZOH 2026. V akých nastúpia Slováci?

    Pozrite si, v akých dresoch nastúpi Slovensko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.
    Pozrite si, v akých dresoch nastúpi Slovensko na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR)
    Pozrite si prehľad dresov na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne nastúpia slovenskí reprezentanti v tradičných národných farbách s dvojkrížom na hrudi.

    Výraznou zmenou je symbol Vysokých Tatier pod dvojkrížom, v týchto dresoch bude hrať Slovensko v nasledujúcom olympijskom cykle do roku 2030.

    V zápasoch, kde bude Slovensko uvedené ako domáci tím, sa hokejisti predstavia v modrých dresoch, ako hostia budú hrať v bielych.

    Dresy USA na ZOH 2026 v Miláne.
    Dresy Talianska na ZOH 2026 v Miláne.
    Dresy Švédska na ZOH 2026 v Miláne.
    Dresy Švajčiarska na ZOH 2026 v Miláne.
    Dresy Nemecka na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Lotyšska na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Kanady na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Francúzska na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Fínska na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Dánska na ZOH 2026 v Miláne. Dresy Česka na ZOH 2026 v Miláne. Domáci dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne.Hosťovský dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne.

    Pozrite si, v akých dresoch budú hrať jednotlivé krajiny na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Slovensko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Domáci dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne.
    Hosťovský dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne.
    Kanada na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Kanady na ZOH v Miláne 2026.
    Česko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Česka na ZOH 2026 v Miláne.
    Švajčiarsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Švajčiarska na ZOH v Miláne 2026.
    Francúzsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Francúzska na ZOH 2026 v Miláne.
    Fínsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Fínska na ZOH 2026 v Miláne.
    Švédsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Švédska na ZOH 2026 v Miláne.
    Taliansko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Talianska na ZOH 2026 v Miláne.
    USA na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy USA na ZOH 2026 v Miláne.
    Nemecko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Nemecka na ZOH 2026 v Miláne.
    Lotyšsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Lotyšska na ZOH 2026 v Miláne.
    Dánsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)

    Dresy Dánska na ZOH 2026 v Miláne.
    Zimná olympiáda Miláno 2026

