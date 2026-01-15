FOTO: Pozrite si všetky hokejové dresy na ZOH 2026. V akých nastúpia Slováci?

Na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne nastúpia slovenskí reprezentanti v tradičných národných farbách s dvojkrížom na hrudi.
Výraznou zmenou je symbol Vysokých Tatier pod dvojkrížom, v týchto dresoch bude hrať Slovensko v nasledujúcom olympijskom cykle do roku 2030.
V zápasoch, kde bude Slovensko uvedené ako domáci tím, sa hokejisti predstavia v modrých dresoch, ako hostia budú hrať v bielych.
Fotogaléria: Hokejové dresy na ZOH Miláno 2026
Pozrite si, v akých dresoch budú hrať jednotlivé krajiny na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.
Slovensko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Domáci dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR)
Hosťovský dres slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR)
Kanada na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Kanady na ZOH v Miláne 2026.
Česko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Česka na ZOH 2026 v Miláne.
Švajčiarsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Švajčiarska na ZOH v Miláne 2026.
Francúzsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Francúzska na ZOH 2026 v Miláne.
Fínsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Fínska na ZOH 2026 v Miláne.
Švédsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Švédska na ZOH 2026 v Miláne.
Taliansko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Talianska na ZOH 2026 v Miláne.
USA na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy USA na ZOH 2026 v Miláne.
Nemecko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Nemecka na ZOH 2026 v Miláne.
Lotyšsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Lotyšska na ZOH 2026 v Miláne.
Dánsko na ZOH 2026 v Miláne (dresy)
Dresy Dánska na ZOH 2026 v Miláne.