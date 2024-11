Daugavinš ho prekvapil. Škoda, takýto hráč nechodí do ligy každý deň, vraví kapitán

MICHALOVCE. Náhle rozhodnutie lotyšského hokejistu Kasparsa Daugavinša ukončiť kariéru prekvapilo aj jeho spoluhráčov. Hokejisti michalovskej Dukly prehrali bez bývalého kapitána dva z troch zápasov a príliš neoslnili ani v utorňajšom zápase v Košiciach, v ktorom prehrali 1:5. Michalovce prehrali rovnakým skóre aj 10. októbra v Spišskej Novej Vsi, no vtedy dovolili domácim rozbehnúť sa až od druhej tretiny. V Košiciach bolo v utorok "vymaľované" už po prvej. Valtonen: Košice si zaslúžili zvíťaziť

Domáci viedli 2:0 a na gól Alberta Michnáča zareagovali ešte do prvej prestávky dvomi využitými presilovkami. So stavom 1:4 už hostia nedokázali nič urobiť.

"Hráči Košíc boli v každej situácii veľmi rýchli a zaslúžili si zvíťaziť," konštatoval tréner michalovského klubu Tomek Valtonen. Detailnejšie zápas zhodnotil útočník Michal Kabáč, ktorý prevzal po Daugavinšovi pozíciu kapitána: "Bol to asi prvý zápas v sezóne, v ktorom nás súper prehral. Už po prvej tretine bolo rozhodnuté. Bojovať sme bojovali, ale súper bol asi vo všetkom lepší a zaslúžene zvíťazil." V pondelok prišla z michalovského klubu nečakaná správa o Daugavinšovom konci. Lotyšský útočník sa počas svojej druhej sezóny v Michalovciach náhle rozhodol ukončiť kariéru.

Posledný zápas vo farbách Dukly odohral 19. novembra proti Liptovskému Mikulášu (2:1 pp), následne chýbal v Nitre (3:5) a proti Spišskej Novej Vsi (5:4 sn). Vo videoodkaze uviedol, že sa rozhodol skončiť z rodinných dôvodov. "Musíme to rešpektovať. Rozumiem jeho dôvodom a teším sa, že som ho mohol trénovať. Čas ukáže, ako sa nám ho podarí nahradiť," uviedol tréner Valtonen.

Mal viac ako bod na zápas O konci Daugavinša sa dá povedať, že bol podobne nečakaný ako jeho príchod do slovenskej extraligy. Napokon v nej odohral celkovo 77 zápasov, v ktorých nazbieral 85 kanadských bodov za 22 gólov a 63 asistencií. Jeho nečakaný koniec uprostred základnej časti prekvapil aj spoluhráčov: "Určite nám to nepomohlo. V nedávnej dobe sa udialo veľa vecí, ale dobrý tím sa cez to prenesie a nájde cestu ako víťaziť. Verím, že to tak bude a že sa vrátime k tomu, ako sme hrali na začiatku sezóny," konštatoval Kabáč:

"Nemôžem Kasparsa nahradiť jeho skúsenosťami, odohral toho veľmi veľa. Teraz to bude o tom, ako sa zomkne celá šatňa. Chýbala mu rodina." Je to škoda aj pre samotnú ligu, takýto hráči do nej nechodia každý deň. Z môjho pohľadu to bol ak nie najlepší, tak jeden z najlepších lídrov, akých som kedy zažil. Nad nikoho sa nepovyšoval a určite si zaslúžil, aby mu ľudia fandili." Aj Albert Michnáč mal na bývalého spoluhráča ovenčeného senzačným bronzom z MS 2023 či takmer stovkou štartov NHL iba slová chvály: