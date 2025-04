Keď začali hrať profesorsky, zobrala si timeout. Hejková nemyslí na to, že trénuje poslednýkrát

ZARAGOZA. Po prvom polčase to vyzeralo ako rozhodnutý zápas. USK Praha viedol po úvodných dvoch štvrtinách nad talianskym Schiom už o dvanásť bodov, no vo štvrťfinále Final 6 Euroligy žien sa napokon zrodil výsledok 79:72 pre český tím .

VIDEO: Zostrih zápasu Schio - USK Praha vo štvrťfinále Final Six Euroligy žien

Hejková si vzala timeout, ktorý jej hráčkam veľmi pomohol. "Mali už pocit, že sa zápas skončil. Začali hrať viac profesorsky, no po timeoute sa vrátili späť k hre a výhru dobojovali. Rozhodujúci faktor bolo to, že nám zahrali hráčky z lavičky," zhodnotila.

Pražanky po prvom polčase viedli už 37:25 a kráčali za jasným postupom do štvrťfinále. Zlom v ich disciplinovanosti prišiel v tretej štvrtine, keď sa Schio dostalo na dostrel troch bodov.

Najväčšiu radosť z výhry mali podľa trénerky jej asistenti Jan Pavlík a Martin Bašta, pre ktorých je to prvý postup medzi najlepších štyroch na lavičke tímu.

Po timeoute si vybojovali späť svoj náskok a do poslednej štvrtiny šli za stavu 61:54. Rovnaký bodový rozdiel si udržiavali už počas celej poslednej desaťminútovky. "Sme opäť medzi štyrmi najlepšími a to je stále úspech," povedala s úsmevom.

"Prvý cieľ bol veľmi ťažký. Skúsime sa dostať do finále cez Fenerbahce, s ktorým sme v skupine odohrali dva výborné zápasy. Určite nás nepodcenia," verí Hejková.

V tejto sezóne sa tímy stretli dvakrát v rámci druhej fázy Euroligy. V oboch prípadoch sa tešil z výhry turecký veľkoklub, no v úvodnom z nich siahala Praha na výhru, napokon prehrala 71:75.

"Prišiel čas, tím potrebuje nový štart, ktorý sa musí začať od trénerky. Dohodla som sa s vedením, že to tak bude najlepšie," prezradila vtedy Hejková svoj pohľad na posledný domáci euroligový zápas.

Po dueli so Schiom však nechce myslieť na to, že ju čakajú posledné zápasy v súťaži. "Aj napriek tomu, že mi to každý pripomína," dodala na záver.