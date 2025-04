Zaujal Šatana, pýtajú sa ho na menovca v NHL. Reprezentačnú pozvánku som nečakal, hovorí nováčik

Keď sa naposledy predstavil v národnom drese, písal sa rok 2023 a Slovensko siahalo na senzáciu vo štvrťfinále juniorského šampionátu proti Kanade. Program a výsledky Slovenska v príprave na MS v hokeji 2025 LIBOR NEMEC do siete favorita dvakrát skóroval, výber do 20 rokov ale prehral 3:4 po predĺžení.

Od tohto momentu uplynuli viac ako dva roky a mladý útočník sa až teraz dostal prvýkrát do seniorskej nominácie. Dostane šancu zabojovať o MS v hokeji 2025. „Na Nemca som veľmi zvedavý. Uvidíme, v akom svetle sa ukáže,” uviedol na jeho adresu generálny manažér Miroslav Šatan.

VIDEO: Tréning slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na MS v hokeji

Máte skúsenosti s juniorkou, ale teraz absolvujete debut za seniorskú reprezentáciu. Ako ste prijali pozvánku do národného tímu? Úprimne, pozvánku som už nečakal. Tréneri sa ozvali asi týždeň pred štartom zrazu, prekvapilo ma to. Som nadšený z toho, že mi tréneri dali možnosť. Milujem reprezentovať Slovensko, znamená to pre mňa veľa. Na reprezentáciu do 20 rokov mám skvelé spomienky. „Áčko” je ale úplne niečo iné, takže sa na to veľmi teším. Bude to pre mňa nová skúsenosť. Vedenie národného tímu spomínalo vaše meno aj v minulosti. Kedy vás prvýkrát oslovili? Po MS v hokeji do 20 rokov 2023 som dostal pozvánku na dvojzápas proti Nemecku, ale ja som v tom čase odišiel do Ameriky, takže tá možnosť padla.

Teraz mi sezóna skončila skôr a tréner sa ozval znova, že so mnou budú počítať. Ja som sa tejto správe veľmi potešil. Na ľade pôsobíte ako bojovník a líder, nebojíte sa ísť ani do pred bránkového priestoru. Čo môžu od vás čakať tréneri v prvých dvoch prípravných zápasoch? Čím sa chcete prezentovať? Chcel by som predviesť svoju hru silového útočníka. Ukázať to, v čom som najlepší. Budem sa tlačiť do bránky, hrať tvrdo. Týmto spôsobom chcem pomôcť tímu. Mojou výhodou je aj to, že viem hrať v každom útoku, od prvého až po štvrtý. S akým cieľom ste prišli do prípravy na MS v hokeji? Už keď som dostal pozvánku, v duchu som si povedal, že cieľom bude získať miestenku na svetový šampionát.

Libor Nemec v zápase Slovensko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)

Fanúšikovia na Slovensku vás okrem juniorských šampionátov príliš nepoznajú. Beriete dvojzápas proti Švajčiarsku ako šancu ukázať sa im? Určite áno. Ako hovoríte, na Slovensku ma ľudia poznajú iba z dvadsiatky. Ale to bolo pred dvoma rokmi. Odvtedy som sa vo veľa smeroch zlepšil.

Ak sa vrátime na začiatok vašej kariéry, narodili ste sa v Bardejove, ale hokejovo ste vyrastali v Bratislave. Viete ozrejmiť vaše prvé kroky? Keď som bol malý chlapec, s rodinou sme sa presťahovali do Bratislavy. Hokejovo som začínal v akadémii u Zdena Cígera, on ma v podstate vychoval. Prekvapilo ma, že sa to teraz zatvára. Cez leto som tam chodil trénovať streľbu. Potom ste sa presunuli na sever Európy. Dva roky hrali vo Švédsku a dva vo Fínsku. Čo vám to dalo po hokejovej stránke? Keď som mal 13 alebo 14 rokov, chcel som sa vybrať škandinávskou cestou. Veľmi ma to lákalo a som rád, že sa mi to nakoniec podarilo. Boli tam určite lepšie podmienky ako doma na Slovensku. Po rokoch v Európe ste prijali angažmán v USA. Nebolo pre vás náročné zvyknúť si na užší ľad v Severnej Amerike? Popravde, užší ľad mi sedí viac. Už v USHL som pochopil, že môjmu štýlu hry to oveľa viac vyhovuje.

Dva roky ste hrali v juniorskej USHL, v aktuálnej sezóne ste sa presunuli do univerzitnej NCAA. Bol to po hokejovej stránke veľký skok? V NCAA sa hrá viac mužský hokej. Tímy majú štruktúru, systém a dbá sa na to oveľa viac, ako pri junioroch. Okrem toho v USHL sa hrá veľmi defenzívne, čo mi na začiatku veľmi pomohlo. Teraz môžem zlepšovať ofenzívu. NCAA sa v posledných rokoch zlepšila, je to veľmi rýchla súťaž. Som veľmi rád, že môžem pôsobiť práve tam. Jedinou nevýhodou je, že hráme menej zápasov. Začíname v októbri a končíme už v marci. Bol by som spokojnejší, keby sme hrali viac stretnutí. V tíme UMass-Lowell ste odohrali 26 zápasov a nazbierali 12 bodov. Ako hodnotíte klubovú sezónu? Sezóna bola dobrá, aj keď som mal počas nej zranenie kolena, pre ktoré som nemohol odohrať niekoľko zápasov. Odstavilo ma to na päť týždňov. Celkovo si ale myslím, že som sa ako hokejista veľmi posunul vpred.

Čo sa týka zázemia. Aké majú hokejisti podmienky v univerzitnom klube? Podmienky v klube sú extrémne dobré. Myslím si, že zázemie máme na úrovni AHL, možno aj NHL. Je to úžasné miesto na rozvoj hokeja, ale aj vzdelania.

Na univerzitu ste odišli po ročnom odklade. Hovorili ste, že to bolo najmä kvôli zmene tímu, chceli ste prejsť do lepšej konferencie. Ako hodnotíte spätne tento krok? Bol to určite správny krok. Vlani som mal dobrý ročník v juniorke a preto som dostal oveľa lepšie možnosti pri výbere univerzity. Pôsobíte na univerzite v Massachusetts. Čo tam študujete? Biznis a marketing. Maturitu ste ukončili už minulý rok. Nebolo pre vás po roku bez učenia ťažké naskočiť späť do školských povinností? Na začiatku určite áno, bol to nezvyk. Ale rýchlo som to dobehol, nebol to veľký problém.

Aký máte študijný cieľ? Chcete dokončiť univerzitu alebo budete preferovať zmluvu v jednej z prestížnejších líg? Ak by prišla dobrá ponuka, školu určite preruším a podpíšem zmluvu (smiech). Štúdium sa dá neskôr dokončiť externe popri hokeji. Poznám veľa takých prípadov. Je Massachusetts hokejový štát? Aký je tam záujem domácich o ľadový hokej? Univerzitná liga je v USA veľmi sledovaná. Medzi tímami sú veľké rivality a finále s názvom Frozen Four je mimoriadne populárne. V našej konferencii Hockey East, je veľmi veľa tímov zo štátu Massachusetts a je mimoriadne náročná. Zrejme najlepšia v NCAA. Práve z tejto časti ligy odchádza do NHL najviac hráčov. Ako vyzerá deň hokejistu na americkej univerzite? Doobeda máme hokejové tréningy, na ľade aj mimo neho. Neskôr poobede máme školu. Častokrát až do večera. Každý hráč si na začiatku semestra navrhne svoj rozvrh. Zápasy hráme potom v piatok a v sobotu. Keď je náhodou hrací deň aj cez týždeň, škola sa automaticky ospravedlňuje. Máte rovnaké priezvisko ako slávnejší Šimon Nemec. Pýtali sa vás ľudia niekedy, či ste príbuzní? V Amerike sa ma často pýtajú, či sme príbuzní (smiech). Šimona tam dobre poznajú, takže dostávam tieto otázky.