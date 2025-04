Košice (asi) hladko, zlomové predĺženie v Žiline. Ovečkin prekonal nemožné (Hokejový BOSS)

Namiesto víťazného gólu v početnej výhode však inkasovala z hokejky Dávida Okoličányho, čo sa smerom k druhému domácemu zápasu ukázalo ako príliš tvrdé K.O.

„Bol tam veľmi kľúčový moment. Bavíme sa o cite pre hru. Puk bol v obrannom pásme Žiliny, faul nebolo vidno.

Odohral sa úplne mimo hry, nikto si ho nevšimol. Tu mi veľmi chýba cit pre hru. Pretože ak sa bavíme o faule, musel by to byť jasný faul, ktorý zabraňuje šanci na gól.

A je úplne jedno, že to bolo odpískané voči Nitre. Keby je opačná situácia, poviem presne to isté. Napokon to pre Nitru síce skončilo gólom, ale spraviť takéto rozhodnutie, no... Tu chýbal jasný cit pre hru,“ konštatoval Boris Valábik.