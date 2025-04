Dva vlastné góly položili Žilinu na kolená. Proti Nitre sa naštartovala príliš neskoro

Andrej Kmeč, tréner HK Nitra: „Myslím, že zápas začal veľmi dobre. Mali sme ho pod kontrolou a odskočili sme na viac gólov. V záverečnej tretine bolo na našej strane veľa oslaboviek, Žilina sa s tým pokúsila spraviť niečo emočné. Ustáli sme to a toto víťazstvo si veľmi ceníme. Sme veľmi radi. Vieme, že ešte nie je koniec. Séria sa sťahuje do Nitry a spravíme maximum pre to, aby to tam skončilo.“

Milan Bartovič, tréner DOXXbet Vlci Žilina: „Jednoznačne to bolo o efektivite. Krásna ukážka bol prvý gól, keď sme mali totálnu gólovú šancu, nedali sme a o päť sekúnd sme inkasovali. V druhej tretine to vyzeralo, že sa môžeme začať chytať, ale opäť sme dostali zbytočné góly. Ideme do Nitry nastavení na to, že odohráme výborný zápas.“