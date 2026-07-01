FIFA rieši tisíce útokov. Futbalisti na MS čelia veľkej vlne nenávistných príspevkov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zaznamenala 13-násobný nárast nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach namierených proti účastníkom majstrovstiev sveta v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom spred štyroch rokov.
Služba Social Media Protection Service (SMPS), ktorú prevádzkuje FIFA, ochránila hráčov pred 89-tisíc príspevkami overenými ako urážlivé počas úvodnej fázy turnaja. V rovnakom štádiu majstrovstiev sveta 2022 v Katare bolo identifikovaných 6700 takýchto príspevkov.
Aj keď sa na tohtoročnom šampionáte predstavilo 48 tímov namiesto 32 spred štyroch rokov, štatistiky sú podľa FIFA naďalej znepokojujúce. V dôsledku odhalenia 89 000 urážlivých príspevkov bolo približne tisíc účtov postúpených na ďalšie vyšetrovanie.
FIFA podľa agentúry DPA uviedla, že 11 % zo všetkých zaznamenaných urážlivých príspevkov malo rasistický charakter. Umelá inteligencia označila na manuálnu kontrolu približne 225-tisíc príspevkov, z ktorých bolo 89-tisíc následne vyhodnotených ako urážlivé.
SMPS zároveň zhromažďuje dôkazy pre orgány činné v trestnom konaní. FIFA informovala, že počas skupinovej fázy majstrovstiev sveta 2026 identifikovala viac než 100 prípadov, ktoré spĺňajú právne kritériá na prípravu súdnych spisov.
Počas skupinovej fázy turnaja boli prostredníctvom moderovania skryté vyše 2 milióny komentárov, čo predstavuje nárast o 400 % v porovnaní s rovnakou fázou svetového šampionátu v roku 2022.
Služba SMPS je k dispozícii všetkým tímom, hráčom, trénerom aj rozhodcom na turnaji. Jej cieľom je chrániť ich aj ich fanúšikov pred diskriminačným a urážlivým obsahom na sociálnych sieťach.