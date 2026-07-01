    FIFA rieši tisíce útokov. Futbalisti na MS čelia veľkej vlne nenávistných príspevkov

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 16:14
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    FIFA zaznamenala 13-násobný nárast oproti šampionátu spred štyroch rokov.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zaznamenala 13-násobný nárast nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach namierených proti účastníkom majstrovstiev sveta v porovnaní s predchádzajúcim šampionátom spred štyroch rokov.

    Služba Social Media Protection Service (SMPS), ktorú prevádzkuje FIFA, ochránila hráčov pred 89-tisíc príspevkami overenými ako urážlivé počas úvodnej fázy turnaja. V rovnakom štádiu majstrovstiev sveta 2022 v Katare bolo identifikovaných 6700 takýchto príspevkov.

    Aj keď sa na tohtoročnom šampionáte predstavilo 48 tímov namiesto 32 spred štyroch rokov, štatistiky sú podľa FIFA naďalej znepokojujúce. V dôsledku odhalenia 89 000 urážlivých príspevkov bolo približne tisíc účtov postúpených na ďalšie vyšetrovanie.

    FIFA podľa agentúry DPA uviedla, že 11 % zo všetkých zaznamenaných urážlivých príspevkov malo rasistický charakter. Umelá inteligencia označila na manuálnu kontrolu približne 225-tisíc príspevkov, z ktorých bolo 89-tisíc následne vyhodnotených ako urážlivé.

    SMPS zároveň zhromažďuje dôkazy pre orgány činné v trestnom konaní. FIFA informovala, že počas skupinovej fázy majstrovstiev sveta 2026 identifikovala viac než 100 prípadov, ktoré spĺňajú právne kritériá na prípravu súdnych spisov.

    Počas skupinovej fázy turnaja boli prostredníctvom moderovania skryté vyše 2 milióny komentárov, čo predstavuje nárast o 400 % v porovnaní s rovnakou fázou svetového šampionátu v roku 2022.

    Služba SMPS je k dispozícii všetkým tímom, hráčom, trénerom aj rozhodcom na turnaji. Jej cieľom je chrániť ich aj ich fanúšikov pred diskriminačným a urážlivým obsahom na sociálnych sieťach.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    FIFA rieši tisíce útokov. Futbalisti na MS čelia veľkej vlne nenávistných príspevkov
    dnes 16:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»FIFA rieši tisíce útokov. Futbalisti na MS čelia veľkej vlne nenávistných príspevkov