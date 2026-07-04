ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Veľkej Británie dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Veľkej Británie.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Ešte predtým je na okruhu v Silverstone na programe kvalifikácia. Kto vyštartuje do pretekov z pole position?
Kde sledovať formulu 1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Veľkej Británie 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
04.07.2026 o 17:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny V. Británie
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minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 302 b
2. Ferrari (ITA) 204 b
3. McLaren (GBR) 159 b
4. Red Bull (AUT) 115 b
5. Alpine (FRA) 57 b
6. Racing Bulls (ITA) 44 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac 0 b
1. Mercedes (GER) 302 b
2. Ferrari (ITA) 204 b
3. McLaren (GBR) 159 b
4. Red Bull (AUT) 115 b
5. Alpine (FRA) 57 b
6. Racing Bulls (ITA) 44 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 179 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 136 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 132 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 85 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 83 b
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 82 b
7. Max Verstappen (NED/Red Bull) 76 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 42 b
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
10. Liam Lawson (NZL/RB) 31 b
11. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 16 b
13. Arvid Lindblad (GBR/RB) 14 b
14. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
15. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
17. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 179 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 136 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 132 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 85 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 83 b
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 82 b
7. Max Verstappen (NED/Red Bull) 76 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 42 b
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
10. Liam Lawson (NZL/RB) 31 b
11. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 16 b
13. Arvid Lindblad (GBR/RB) 14 b
14. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
15. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
17. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie v Silverstone.
Tú šprintovú ovládol Lewis Hamilton pred Kimim Antonellim a Maxom Verstappenom.
Získa Lewis Hamilton okrem šprintovej pole position aj tú klasickú alebo sa to podarí niekomu inému?
Tú šprintovú ovládol Lewis Hamilton pred Kimim Antonellim a Maxom Verstappenom.
Získa Lewis Hamilton okrem šprintovej pole position aj tú klasickú alebo sa to podarí niekomu inému?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 17:00.