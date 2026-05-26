Chceli sme ľuďom na Slovensku spraviť pekný štvrtok, vraví Okuliar. Stačil gól a bolo by to iné

Máj 2026. Slováci na MS prehrali s Českom 2:3 a získali 11 bodov. Na postup do štvrťfinále to však nestačilo.
Definitívne to spečatila utorková prehra so Švédskom 2:4 na záver skupinovej fázy MS.
Štyri výhry v základnej skupine, v ktorej sa hrá sedem zápasov, väčšinou stačia na postup. Po triumfe nad Dánskom sme si mysleli, že postupová kalkulačka je zbytočná.
Slovensko získalo 11 bodov, ale ani druhýkrát za krátke obdobie to nestačilo na prienik medzi najlepšiu osmičku.
Od roku 2023 sa to nestalo žiadnemu inému výberu. Každý, kto na posledných štyroch MS získal 11 bodov, postúpil ďalej.
„Každého hokejistu mrzí, keď nemôže hrať play-off. To je tá pomyselná čerešnička sezóny a my tam nie sme. Možno aj trochu smolne, ale nie sme tam. Mrzí ma to aj kvôli ľuďom na Slovensku. Chceli sme im spraviť pekný štvrtok a možno aj celý víkend, ale bohužiaľ sa to nepodarilo,“ hovoril po prehre so Švédskom Oliver Okuliar.
„Verím, že slovenský fanúšik to ocení a že ľudia môžu byť na nás ako tím hrdí. Aj napriek tomu, že sme nepostúpili, nevypustili sme ani jeden súboj. V každom zápase sme nechali na ľade srdce. Na to by sme mali byť hrdí my v kabíne aj všetci Slováci.“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026
„Končíme na turnaji, takže je to opäť smutný koniec, ale som strašne hrdý na chalanov. Každý tam nechal všetko,“ povedal Adam Sýkora.
„Myslím si, že počas turnaja sme si zaslúžili lepšie umiestnenie, než aké máme teraz.“
Najviac mrzí duel s Čechmi
Slovenskí hokejisti boli blízko už proti Česku, solídne odohrali aj dve tretiny s Kanadou a aj so Švédmi držali krok. S troma favoritmi však nakoniec neuhrali ani bod.
„Myslím si, že vo všetkých troch zápasoch sme odohrali dobré stretnutia. Vždy však rozhodol možno jeden gól alebo jedna chyba. Naozaj sa to teraz hodnotí veľmi ťažko. Je to veľké sklamanie. Mali sme tak dobre rozohratý turnaj a ťažko sa to spracováva,“ povedal sklamaný Martin Pospíšil.
Slováci potvrdili rolu favorita v prvých štyroch dueloch. Prekvapivé výkony Nórska však znamenali, že zverenci trénera Országha potrebovali viac.
„Asi najviac mrzí duel s Českom, najmä ten nešťastný gól na konci. Tam sme boli zrejme najbližšie k víťazstvu. Aj dnes nám chýbal jeden gól a napokon sme ešte inkasovali do prázdnej brány. Tieto zápasy boli pre nás kľúčové,“ hodnotil Sýkora.
Hrivík: Boli by sme naivní, ak by sme nečakali tlak
Slováci do duelu so Švédmi vstúpili priam ideálne. Radovali sa už v piatej minúte.
Pri prvom góle hrala „A ja taká dzivočka" dvakrát. Keďže Švédi požiadali o trénerskú výzvu, gól Martina Chromiaka musel odobriť až videorozhodca.
Slovenskí hokejisti išli dvakrát do presilovej hry a na strely viedli 11:0. Prvá strela „troch koruniek“ prišla až v 14. minúte.
Zo začiatku sa tak zdalo, že duel bude v rukách zverencov trénera Országha. To sa však neudialo.
Momentum sa preklopilo na druhú stranu po útočnom faule Martina Pospíšila na švédskeho brankára. Severania vyrovnali počas avizovanej presilovky.
„Boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že tím, aký má Švédsko, sa nebude snažiť dostať späť do zápasu a nepríde s tlakom. Oni to spravili, začali nás tlačiť a ukázali svoju kvalitu. Majú veľmi silný tím, takže sa nemožno čudovať, že dokázali prevziať iniciatívu,“ hovoril kapitán Marek Hrivík.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Slováci v druhej tretine poľavili a inkasovali dva góly. Presadil sa Silfverberg, ktorý nasadil Hlavajovi teplomer a na 3:1 zvýšil po šikovnej individuálnej akcii Stenberg.
„Taký je hokej. Najprv sme tlačili my, potom oni. Myslím si, že sme to v tej fáze trochu neustáli. Na tejto úrovni stačí pár minút, keď nie ste úplne v zápase, a momentum sa okamžite preklopí na stranu súpera,“ hovoril obranca Jozef Viliam Kmec.
„Švédi ho potom získali, aj keď neskôr sme ich zase zatlačili my. Lenže už sme doťahovali výsledok a napokon nám to nevyšlo.“
Jeden gól to mohol zmeniť
Švédi v druhej tretine pokračovali v aktivite, ktorú zastavil až presilovkový gól Hrivíka.
Nakoniec triumf spečatili 75 sekúnd pred koncom gólom Ekmana-Larssona do prázdnej brány a postúpili do štvrťfinále na úkor Slovákov.
„Mysleli sme si, že máme dostatok síl, energie aj kvality na to, aby sme dnes ten zápas zvládli a získali potrebný bod. Je to škoda,“ hodnotil prehru Hrivík.
„Myslím si, že už v prvej tretine sme si vytvorili šance na to, aby sme dali jeden alebo dva góly a získali momentum, ktoré by nás nieslo ďalej v zápase. Tie puky nám tam však neodskakovali tak, ako sme potrebovali. Proti takému kvalitnému tímu, aký má Švédsko, sa už veľmi ťažko vracia späť do zápasu.“
Slovákov mrzela najmä neefektivita. V úvode Švédov držali vo vlastnom pásme, krúžili a tvorili si viaceré šance.
Sľubnú Mešárovu strelu tečoval Hrivík a puk brankárovi Hellbergovi vypadol. Slováci sa už tešili, ale švédsky gólman v poslednej sekunde lapačkou puk vytiahol z nebezpečnej zóny.
Góly sa črtali aj po kombináciách bratov Pospíšilovcov. Raz zakončoval Martin, druhýkrát bol sám pred bránou Kristián. Šance však mali aj Čederle, Štrbák či opäť Kristián Pospíšil, ktorý trafil žŕdku.
„Stačilo, aby nám padol jeden gól, a bolo by to úplne iné. Nemyslím si, že rozhodlo niečo špeciálne. Prehrávali sme o jeden gól, potom pridali ďalší do prázdnej brány a už bolo veľmi ťažké za tú poslednú minútu niečo zmeniť,“ povedal Sýkora.
Pospíšil je hrdý na najmladší tím
Slovensko malo s vekovým priemerom tesne nad 25 rokov najmladší výber na turnaji. Premiéru v reprezentačnom drese na MS zažilo sedem hráčov.
"Klobúk dole. Bez tých mladých by sme nepodávali takéto výkony. Každý jeden zápas priniesli veľa energie,“ hovoril Martin Pospíšil.
„Viacerí nám predpovedali, že možno budeme hrať o zostup a vysporiadali sa s tým parádne. Chalani majú na čom stavať a ja som na nich hrdý."
Jedným z debutantov bol 22-ročný Jozef Viliam Kmec, ktorý sa okamžite zaradil medzi najväčšie opory a bol najvyťažovanejším Slovákom na turnaji.
„Myslím si, že vzhľadom na to, aký mladý tím sme mali a koľko hráčov bolo prvýkrát na majstrovstvách sveta, sme to zvládli veľmi dobre. Samozrejme, mrzí nás, že sme sa nedostali do štvrťfinále. Turnaj sme začali dobre, ale bohužiaľ, taký je hokej. Ja som však spokojný s tým, ako sme tie zápasy zvládli,“ dodal Kmec.
Slovenskí hokejisti nepostúpili medzi najlepšiu osmičku dvakrát za sebou. Vo Švajčiarsku obsadia konečné deviate miesto.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body