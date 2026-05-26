    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko

    Chceli sme ľuďom na Slovensku spraviť pekný štvrtok, vraví Okuliar. Stačil gól a bolo by to iné

    Magnus Hellberg chytá puk v zápase Slovensko - Švédsko.
    Fotogaléria (55)
    Magnus Hellberg chytá puk v zápase Slovensko - Švédsko. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Samuel Grega|26. máj 2026 o 21:04
    Slováci nepostúpili do štvrťfinále aj napriek štyrom výhram na MS.

    Máj 2023. Slováci na MS prehrali s Českom 2:3 a získali 11 bodov. Na postup do štvrťfinále to však nestačilo.

    Máj 2026. Slováci na MS prehrali s Českom 2:3 a získali 11 bodov. Na postup do štvrťfinále to však nestačilo.

    Definitívne to spečatila utorková prehra so Švédskom 2:4 na záver skupinovej fázy MS.

    Štyri výhry v základnej skupine, v ktorej sa hrá sedem zápasov, väčšinou stačia na postup. Po triumfe nad Dánskom sme si mysleli, že postupová kalkulačka je zbytočná.

    Slovensko získalo 11 bodov, ale ani druhýkrát za krátke obdobie to nestačilo na prienik medzi najlepšiu osmičku.

    Od roku 2023 sa to nestalo žiadnemu inému výberu. Každý, kto na posledných štyroch MS získal 11 bodov, postúpil ďalej.

    „Každého hokejistu mrzí, keď nemôže hrať play-off. To je tá pomyselná čerešnička sezóny a my tam nie sme. Možno aj trochu smolne, ale nie sme tam. Mrzí ma to aj kvôli ľuďom na Slovensku. Chceli sme im spraviť pekný štvrtok a možno aj celý víkend, ale bohužiaľ sa to nepodarilo,“ hovoril po prehre so Švédskom Oliver Okuliar.

    „Verím, že slovenský fanúšik to ocení a že ľudia môžu byť na nás ako tím hrdí. Aj napriek tomu, že sme nepostúpili, nevypustili sme ani jeden súboj. V každom zápase sme nechali na ľade srdce. Na to by sme mali byť hrdí my v kabíne aj všetci Slováci.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    „Končíme na turnaji, takže je to opäť smutný koniec, ale som strašne hrdý na chalanov. Každý tam nechal všetko,“ povedal Adam Sýkora.

    „Myslím si, že počas turnaja sme si zaslúžili lepšie umiestnenie, než aké máme teraz.“

    Najviac mrzí duel s Čechmi

    Slovenskí hokejisti boli blízko už proti Česku, solídne odohrali aj dve tretiny s Kanadou a aj so Švédmi držali krok. S troma favoritmi však nakoniec neuhrali ani bod.

    „Myslím si, že vo všetkých troch zápasoch sme odohrali dobré stretnutia. Vždy však rozhodol možno jeden gól alebo jedna chyba. Naozaj sa to teraz hodnotí veľmi ťažko. Je to veľké sklamanie. Mali sme tak dobre rozohratý turnaj a ťažko sa to spracováva,“ povedal sklamaný Martin Pospíšil.

    Slováci potvrdili rolu favorita v prvých štyroch dueloch. Prekvapivé výkony Nórska však znamenali, že zverenci trénera Országha potrebovali viac.

    „Asi najviac mrzí duel s Českom, najmä ten nešťastný gól na konci. Tam sme boli zrejme najbližšie k víťazstvu. Aj dnes nám chýbal jeden gól a napokon sme ešte inkasovali do prázdnej brány. Tieto zápasy boli pre nás kľúčové,“ hodnotil Sýkora.

    Hrivík: Boli by sme naivní, ak by sme nečakali tlak

    Slováci do duelu so Švédmi vstúpili priam ideálne. Radovali sa už v piatej minúte.

    Pri prvom góle hrala „A ja taká dzivočka" dvakrát. Keďže Švédi požiadali o trénerskú výzvu, gól Martina Chromiaka musel odobriť až videorozhodca.

    Slovenskí hokejisti išli dvakrát do presilovej hry a na strely viedli 11:0. Prvá strela „troch koruniek“ prišla až v 14. minúte.

    Zo začiatku sa tak zdalo, že duel bude v rukách zverencov trénera Országha. To sa však neudialo.

    Momentum sa preklopilo na druhú stranu po útočnom faule Martina Pospíšila na švédskeho brankára. Severania vyrovnali počas avizovanej presilovky. 

