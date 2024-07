Z Paríža rovno na maturitu. Paňková bude zbierať medaily ako Foxová, verí tréner

Paňková bola vo finále najmladšia pretekárka z 12-členného štartového poľa. Napriek tomu si mohla až do jeho začiatku dovoliť ísť "na pol plynu", neriskovať a jazdiť konzervatívne na istý postup do finále.

Jeho zverenka už v tejto sezóne dokázala zdolať fenomenálnu Foxovú, práve v Prahe, kde brala Austrálčanka bronz. Na olympiáde predviedla Foxová jazdu z inej triedy a po zlate v kajaku získala aj to kanoistické. Paňková za ňou zaostala o desať sekúnd, no na bronz jej chýbalo len 1,12 sekundy.

"Teraz náš čaká práca na tom, aby sme začali zbierať medaile a to je úplne niečo iné ako postúpiť do finále a byť v top desať. Toto je práca, ktorú chcem nastaviť do roku 2028, aby bola dovtedy špičková pretekárka, veľmi dobre pripravená zbierať medaily ako Jessica Foxová," povedal Murcko pre TASR.

Podľa trénera Murcka dosiahla svoje maximum a v tréningovom procese ju čaká odlišná práca, a to so zameraním na pravidelné pódiové umiestnenia.

"Zuzana predviedla v kvalifikácii dve štvrté miesta, v semifinále bola deviata a potom sa vrátila na štvrté miesto.

Ja som šťastný, pred ňou je len Foxová a Elena Liliková, to sú majsterky sveta a olympijské medailistky. Tretia Evy Leibfarthová je jej rovesníčka a bojujú spolu už päť rokov. Zaslúžila si to, sme na OH a prvoradé je uznať výkon našich súperiek. My sme hneď za nimi.

Tým chcem povedať aj to, že pre Zuzku sa všetko začína, vieme kde máme nedostatky a na čom máme pracovať. Zuzka podávala v tejto sezóne excelentné výkony, nielen na OH ale aj druhé miesto v kajaku na Európe a na SP v Prahe," zhodnotil Murcko.

Po olympiáde ju čaká maturita

Priznal, že vie, v ktorých častiach trate jeho zverenka narazila na svoje limity, no odmietol ich konkretizovať.

"Viem to, ale v tejto chvíli to nie je dôležité. Každú jednu bránu sme vedeli urobiť lepšie, šestku aj sedmičku i bránu štrnásť a aj 17, ale nie je to podstatné. Podstatný je ten štvrtý najlepší výsledok," povedal Murcko pre TASR.

Vzhľadom na to, že Paňkovú čakajú na jeseň maturitné skúšky nevedel povedať, či vynechá celý zvyšok sezóny. S určitosťou však nebude na augustových MEJ v Krakove.

"Musíme to vynechať a ani neviem, kam pôjdeme. Ja som bol ten, ktorý Zuzke poradil, aby nešla maturovať na jar. Čakáme na termín maturitných skúšok, vrátime sa domov 7. augusta.

Zuzana sa musí vrátiť do ďalšieho výkonu, tentokrát mentálneho a zmaturovať. To je tiež veľký medzník v živote mladého človeka, musí myslieť aj na svoje vzdelanie a vysokú školu," dodal Murcko.