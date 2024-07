Ja, voda, bránky a nič, vravela si Paňková. V dedine ďakovala Simone Bilesovej

Vyplatilo sa. Vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila na OH 2024 v Paríži v kategórii C1 žien vynikajúce štvrté miesto.

Napriek mladému veku je veľká profesionálka. Netreba ju nabádať, aby trénovala, skôr krotiť, aby to neprehnala. Je na seba tvrdá.

„Dala som do toho všetko. Tá jazda vyšla úplne ako som chcela. Nič lepšie som na vode nemohla ukázať. Štvrté miesto trošku bolí, ale je to štvrté miesto na prvej olympiáde! Je to úžasný pocit,“ vravela dojatá Slovenka.