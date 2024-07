Olympiáda Paríž 2024: Zabojuje Paňková o medailu? Jányho ide druhú disciplínu (minúta po minúte)

Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 5 na OH 2024 v Paríži.

Triatlonistky sa dostali už do druhej časti svojej súťaže a aktuálne súťažia na bicykloch. Líderkou je Bermudčanka Flora Duffyová, ktorá je na čele desaťčlennej skupiny. Triatlonistky už majú za sebou plaveckú časť v rieke Seina.

Slovenský strelec Patrik Jány bojuje v jeho druhej disciplíne na OH. Je ňou ľubovoľná malokalibrovka 3x40 m. Po prvej sérii mal nastrieľaných 96 bodov. Strelectvo sledujeme online.

Zuzana Rehák Štefečeková ide v druhý deň kvalifikácie trapu žien. Jej šance na postup do finále sú minimálne, keďže v prvom dni urobila až sedem chýb. Strelectvo sledujeme online.

Triatlonistky v rieke Seina na OH v Paríži 2024. (Autor: TASR/AP)

Triatlonisky plávali v rieke Seina na OH 2024 v Paríži. (Autor: REUTERS)

8:11 Nahustený program Krejčíkovej

Barbora Krejčíková hrala v utorok popoludní takmer tri hodiny proti Ukrajinke Eline Svitolinovej. Zdolala ju 7:6, 2:6 a 6:4, ale ešte nemala fajront.

Večer nastúpila s krajankou Kateřinou Siniakovou v 1. kole štvorhry proti dvojici Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. Obhajkyne olympijského zlata z Tokia vyhrali 6:4 a 6:0, ale taiwanské sestry najmä v prvom sete tuho vzdorovali a na Krejčíkovej bolo badať únavu.

Zápas sa skončil o desiatej večer. Češka si veľa neoddýchne. Proti Schmiedlovej nastúpi na druhý zápas stredajšieho programu, ktorý sa začína na poludnie. Ale aj tak bude jasná favoritka.

Pred dvoma týždňami Krejčíková ovládla grandslamový turnaj vo Wimbledone, vo svetovom rebríčku je aktuálne desiata o 57 miest vyššie než Slovenka.

8:00 Triatlonistky odštartovali

To, čo Svetový triatlon avizoval, sa stalo skutočnosťou. Do kolobehu OH sa dostali aj prvé triatlonistky a aktuálne plávajú v rieke Seina.

7:26 Budeme plávať, informoval Svetový triatlon

Svetový triatlon na sociálnej sieti informoval, že športovci pod jeho organizáciou budú pretekať v triatlone podľa pôvodného plánu.

Organizácia z toho nadšená nie je, keďže v Paríži aktuálne prší, čo znamená, že v rieke je ešte viac baktérií.