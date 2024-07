Rehák Štefečeková splnila aspoň druhý cieľ. Vďaka úspešnej sérii si výrazne polepšila

Na to, aby sa dostala aspoň do rozstrelu o postup do šesťčlenného finále, bolo potrebné zostreliť o štyri terče viac, teda 121 bodov.

"Som spokojná, pretože dnes som dosiahla 49 z 50 bodov, takže nemám prečo odchádzať nespokojná. Hovorím, že viac by ma to škrelo, keby to bolo opačne, že posledná položka by bola za 21.

Ale odišla som s čistou položkou, s krikom fanklubu, takže si myslím, že lepšie pocity ako teraz, keď tu stojím, nemôžem mať," uviedla po pretekoch.

Kvalifikačný svetový rekord Rehák Štefečekovej z Tokia (125 bodov) zostal nevyrovnaný. Šancu vyrovnať ho mala po prvom dni už len Španielka Mar Molneová Magrinová, ale tej v stredu nepadli dva z 50 výstrelov.