Je mladá, bezstarostná a Shiffrinovú môže obrať o rekord. Je to zjav, tvrdí komentátor

Mikaela Shiffrinová stanovila už množstvo lyžiarskych rekordov a na dosah má ďalší. Už o 20 dní z nej môže byť šesťnásobná víťazka Svetového pohára, čo pred ňou dokázala len Annemarie Moserová-Pröllová.
V rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023 získala veľké glóbusy suverénne. Pri svojich triumfoch mala iba raz menší ako 300-bodový náskok, keď za ňou v olympijskej sezóne 2021/2022 zaostala Petra Vlhová o 184 bodov.
Dnes má však ešte výraznejšiu súperku. Hoci o tom pred sezónou len málokto hovoril nahlas, do boja o celkové prvenstvo sa zapojila Nemka Emma Aicherová.
Iba 21-ročná lyžiarka stráca deväť pretekov pred koncom sezóny na Shiffrinovú 219 bodov, čo je vzhľadom na jej všestrannosť možné dohnať.
"Myslím si, že do posledných dvoch pretekov v Hafjelli bude všetko otvorené a je pravdepodobné, že pred nimi bude dokonca viesť Aicherová," povedal pre Sportnet komentátor televízie JOJ Šport Andrej Fuksa.
Rieschová je ohromená
Nemecká reprezentantka so švédskymi koreňmi má výbornú formu. Na ZOH v Cortine získala dve strieborné medaily (zjazd a tímová súťaž) a minulý týždeň takisto excelovala v rýchlostných disciplínach.
V Soldeu obsadila štvrté, prvé a druhé miesto, vďaka čomu v priebehu troch dní stiahla zo 449-bodového manka na Shiffrinovú viac ako polovicu.
VIDEO: Víťazstvo Emmy Aicherovej v super-G v Soldeu 2026
Treba dodať, že v celkovom poradí je Aicherová tretia za Shiffrinovou a Camille Rastovou, no Švajčiarka jazdí len technické disciplíny, a preto sú jej šance nižšie než v prípade rodáčky z Sundsvallu.
"Som ohromená, že po úspechoch na olympiáde si Emma udržiava takúto konzistentnosť výkonov. Urobila veľký pokrok a v Soldeu bola neuveriteľná," povedala pre Eurosport bývalá lyžiarka Maria Rieschová.
Práve ona je poslednou Nemkou s celkovým víťazstvom vo SP. Podarilo sa jej to v sezóne 2010/2011, keď tesne zdolala Lindsey Vonnovú o tri body.
Po pätnástich rokoch sa môže dočkať svojej nástupkyne, pričom v silách Aicherovej je, aby sa vedúca pozícia zmenila už koncom tohto týždňa. Vo Val di Fassa sa uskutočnia dva zjazdy a tiež nedeľný super-G.
"Má skvelú formu a myslím si, že jedny, možno dvoje preteky vyhrá. Predpokladám, že získa viac ako 200 bodov a náskok Shiffrinovej bude fuč.
Emma je zjav, ktorý sa baví lyžovaním. Nerieši, či ide na dlhých alebo krátkych lyžiach. Je mladá, bezstarostná a nepripúšťa si tlak," skonštatoval Fuksa.
Rozhodne obrovský slalom?
Američanka už pred sezónou uviedla, že zjazd vynechá, no v superobrovskom slalome sa chce do konca marca predstaviť v súťažných pretekoch.
Priznala, že zisk veľkého glóbusu je pre ňu rovnako dôležitý ako olympijské zlato, ktoré si vybojovala v slalome. Body navyše zo super-G by sa jej hodili, no či bude štartovať, je nateraz neznáme.
"Vieme, že Mikaela má za sebou náročné obdobie. V minulej sezóne sa zranila a možno aj to jej dodalo motiváciu, aby sa chcela vrátiť a získať glóbus.
Ak však pôjde super-G, asi veľa bodov nezíska a bude to musieť doháňať v slalome a obrovskom slalome. Z rýchlosti má rešpekt," hovorí expert.
Program SP v zjazdovom lyžovaní žien
- 6. marec - zjazd vo Val di Fassa
- 7. marec - zjazd vo Val di Fassa
- 8. marec - super-G vo Val di Fassa
- 14. marec - obrovský slalom v Aare
- 15. marec - slalom v Aare
- 21. marec - zjazd v Kvitfjelli
- 22. marec - super-G v Kvitfjelli
- 24. marec - slalom v Hafjelli
- 25. marec - obrovský slalom v Hafjelli
V prípade rodáčky z Vailu sa počíta so ziskom 200 bodov zo zvyšných dvoch slalomov. V nich dominuje a s rešpektom k Rastovej a ostatným slalomárkam možno povedať, že Shiffrinová sa môže zdolať len sama.
Oproti Aicherovej, ktorá jazdí všetky disciplíny, predvádza Američanka lepšie výkony v obrovskom slalome, v ktorom získala o 290 bodov viac.
Iba raz chýbala v top 6, kým maximom Nemky je 10. miesto zo Špindlerovho Mlynu. Viac sa jej darí v slalome, v ktorom bola trikrát tretia.
Šance sú 60:40 pre Shiffrinovú
Keďže päť z nasledujúcich siedmich pretekov budú rýchlostné disciplíny, pre Aicherovú je dôležité, aby po nich nielen viedla, ale aj mala náskok.
Očakáva sa, že v záverečnom slalome a obrovskom slalome bude mať Shiffrinová navrch, no ako povedala Rieschová, body sa získavajú až na trati. Stále je v hre faktor vypadnutia, ktorý môže narušiť bodové kalkulácie.
"Myslím si, že Mikaela cíti tlak a že jej Emma dýcha na krk," povedala ďalšia úspešná nemecká lyžiarka a dnes expertka Viktoria Rebensburgová.
Naposledy sa rozhodovalo o víťazke SP v posledných pretekoch sezóny v roku 2015. Vtedy vyhrala "obrák" a zároveň celkové poradie Anna Fenningerová (dnes Veithová, pozn.). Uvidia diváci podobnú drámu?
"Je to možné. Otázkou je, aká bude bodová situácia. Ak by Mikaele stačilo zájsť svoj priemerný výsledok, čo je piate miesto, tak to zvládne. Ak by však musela vyhrať, už by som jej veril menej," vraví komentátor.
Tiež dodal, že podľa neho sú šance 60:40 v prospech Shiffrinovej, no nebol by proti, keby sa v zozname víťaziek Svetového pohára objavilo nové meno.
"Mám rád nečakané športové príbehy a preto by som to doprial Emme. Pred sezónou o tom nikto nehovoril, bol by to ako blesk z jasného neba. Nemá čo stratiť, zatiaľ čo Mikaela áno," dodal Andrej Fuksa.