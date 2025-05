SOŠV prijal 4 nových členov. Výbor ocenil Gajanovú či Vajdu, Siekel rozprával aj o Vlhovej

Prezident SOŠV informoval aj o začatí dialógu s Maďarskom.

„Prípadná spolupráca s maďarskou stranou pri kandidatúre Budapešti na usporiadanie OH a možné zahrnutie našich športovísk by priniesli veľmi veľký marketingový výtlak a pozitívny športový impulz. Maďarský projekt počíta s Dunajským koridorom, do ktorého by boli začlenené aj slovenské a rakúske športoviská."