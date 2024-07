Tréner zdôrazňuje pokoru. Schmiedlová zmietla Krejčíkovú aj vďaka ľadovej vani

Za stavu 2:2 som začal trochu veriť, lebo som videl, že Krejčíková má toho dosť fyzicky a keď aj favorit cíti, že je to veľmi vyrovnané a aj on môže prehrať, tak aj on o sebe začne pochybovať," prezradil Schmiedlovej kouč.

Češka mala veľmi silný nástup do druhého setu. Bolo veľmi dôležité, až kľúčové, že Kaja znížila na 1:2 a zacítila, že by tam mohla byť šanca na obrat.

V utorok Slovenka v troch setoch tuho bojovala o postup s Taliankou Jasmine Paoliniovou v mimoriadnej horúčave. Aj preto bola po zápase potrebná dôkladná regenerácia.

"Včera to bolo na hrane, večer bola Kaja v ľadovej vani, dobre sa najedla a bola u fyzioterapeuta. Spravili sme všetko pre to, aby sa dala ako-tak dohromady," prezradil Ladislav Simon a pokračoval: "Krejčíková nestačila zregenerovať. Kaja ju naháňala celý zápas a pokiaľ si Krejčíková nepomohla nejakým veľmi dobrým podaním alebo returnom, Kaja mala vo výmenách prevahu."

Zostaňne na zemi a v pokoji, vyzýva Simon

Prienik do olympijského semifinále je veľká vec a môže to "zamávať" s kýmkoľvek. Dôležité teraz bude utlmiť prípadnú eufóriu.

"Každého treba občas upokojiť a dodať mu nejaké sebavedomie. Ani ona nie je stroj. To, že sa to tu tak dobre vyvíja, treba pokorne prijímať a sústrediť sa na ďalší zápas. Je to však veľmi ťažká úloha. Ja by som bol rád, keby sme zostali na zemi a v pokoji.

Sú tam samé top hráčky, všetky sú rebríčkovo od Kaji vyššie, ak nerátam Kerberovú, ktorá ja niekoľkonásobná grandslamová víťazka a ohromná hráčka, u ktorej rebríčkové postavenie neodráža jej kvality. Skúsime urobiť ďalší krok a uvidíme, čo prinesie zajtrajšok," poznamenal jej kouč.

V stredajšom štvrťfinále doplatila svetová desiatka Krejčíková na skutočnosť, že v utorok hrala tiež mimoriadne dlhý a náročný duel v dvojhre a potom ešte večer nastúpila vo štvorhre.