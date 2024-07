Nenechala sa strhnúť, že musí niečo doháňať, tvrdí expert. Paňková si postup postrážila

„Keď spadnete z valca, stojí vás to veľa síl, aby ste dopádlovali k bráne. Je veľká šanca sa prebojovať do finále, ak pretekárky prejdú technické pasáže tak, ako má,“ doplnil ho komentátor STVR a bývalý kanoista Tomáš Kučera.

Vo finále chcú isť inak

Tréner priznal, že jazda šla takmer podľa plánu.

„V druhej bránke si Zuzka urobila trošku vyšší výjazd a voda ju odsunula. Nájazd nebol ideálny. To si musíme zanalyzovať. Je to síce malá chybička, ale odzrkadlí sa na výjazde. Nie je to nič, čo by sme nevedeli odstrániť.

Náročnú pasáž sme si chceli trošku poistiť. Vedel som, že je silná v ďalších úsekoch. Vyplatilo sa nám to. Ak by sa nedotkla brány, tak by vyšlo všetko, ako sme chceli.

Na jej štýl to bola trošku pasívna jazda, ale vo finále chceme zmeniť frekvenciu pádlovania. Chceme, aby jej jazda mala presnejšie zábery v správnej chvíli a v správny čas,“ povedal pre STVR tréner Peter Murcko.

Slovenka prišla do cieľa na priebežnom šiestom mieste. Napokon v semifinále obsadila deviate miesto. Vyhrala česká reprezentantka Gabriela Satková.

Finále je na programe o 17:25.