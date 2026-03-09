Nezvyčajný ťah v Žiline. Hlavný tréner dal impulz a vyhodili dvoch asistentov

Je to netradičné riešenie. Futbalový klub MŠK Žilina pristúpil tesne pred najdôležitejšími zápasmi sezóny k zásahu do realizačného tímu.
Hoci hlavný tréner Pavol Staňo na svojej pozícii zostáva, o prácu prišli jeho dvaja najbližší spolupracovníci.
Zmeny prišli na podnet trénera
Vo futbalovom klube MŠK Žilina skončili asistenti trénera Peter Lérant a Martin Kuciak. K rozhodnutiu došlo krátko pred kľúčovou fázou sezóny.
Podľa vedenia klubu prišiel impulz na zmeny priamo od hlavného trénera Pavla Staňa, ktorý situáciu riešil po víkendovom stretnutí s vedením.
„V nedeľu sme mali pozápasové stretnutie s trénerom, na ktorom sme rozoberali aktuálnu situáciu. Na základe spoločnej debaty prišiel od trénera Pavla Staňa impulz týkajúci sa prípadných zmien v realizačnom tíme,“ vysvetlil športový manažér klubu Karol Belaník.
Vedenie klubu sa s jeho pohľadom stotožnilo a rozhodlo sa konať.
„S jeho pohľadom sme sa stotožnili a podporili návrh na výmenu Petra Léranta a Martina Kuciaka. Nie všetko totiž fungovalo tak, ako malo. Veríme, že nový impulz a odlišný pohľad pomôžu mužstvu opäť naštartovať jeho výkonnosť,“ doplnil Belaník.
Staňo pokračuje, prichádza Veselý
Aj napriek zmenám v realizačnom tíme zostáva dôvera vedenia v hlavného trénera Pavla Staňa zatiaľ nezmenená. Klub však očakáva, že nové personálne riešenie prinesie mužstvu potrebný impulz.
Už v utorok, keď Žilina nastúpi vo štvrťfinále pohára proti Trenčínu, bude na lavičke po Staňovom boku nový asistent Vladimír Veselý. Ten prichádza z B-tímu a dočasne nahradí odchádzajúcu dvojicu Lérant – Kuciak.
„Nateraz ich nahradí Vladimír Veselý z B-tímu – náš odchovanec a dlhoročný tréner, ktorý detailne pozná kabínu aj prostredie. Veríme, že svojím príchodom prinesie do šatne potrebný impulz, ktorý sa prejaví už v utorňajšom dôležitom stretnutí,“ dodal Belaník.
Uvoľnenú pozíciu pri B-mužstve prevezme ako hlavný tréner Benjamin Vomáčka.
Jarná forma zatiaľ nepresvedčila
Žilinčania vstúpili do jarnej časti sezóny nevyrovnanými výkonmi. Z piatich ligových zápasov síce prehrali iba raz, no vyhrali len jeden. Poslednú prehru utrpeli doma proti Trnave.
Situáciu komplikuje aj fakt, že klub pred štartom jari opustili viaceré opory. Zo Žiliny odišiel brankár Ľubomír Belko aj obranca Samuel Kopásek, čo citeľne zasiahlo stabilitu mužstva.
Aj preto vedenie verí, že zásah do realizačného tímu môže priniesť nový impulz práve v čase, keď sa sezóna láme a Žilinu čakajú rozhodujúce zápasy.
