Slováci sa správali ako tím. Najmladšia členka dosiahla výsledok, aký tu už 11 rokov nebol

Slovensko druhý rok po sebe malo zastúpenie vo všetkých kategóriách na juniorskom svetovom šampionáte v krasokorčuľovaní.
Pred vlaňajškom dokázali Slováci obsadiť všetky kategórie naposledy v roku 2009.
Na majstrovstvách sveta v Tallinne sa reprezentanti Slovenska prebojovali do voľných jázd v dvoch kategóriách.
Postupný progres
Najlepšie umiestnenie dosiahla športová dvojica Laura Hečková, Alex Války. V konkurencii osemnástich párov obsadili konečnú 12. priečku. Pred rokom skončili na 14. mieste.
„Je to o postupnom progrese, ktorý svedčí o tom, že kvalita rastie na stabilne vybudovaných základoch,“ vravel o výkone mladej dvojice prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
Mladí Slováci trénujú v talianskom Bergame pod vedením Lucu Dematteho.
Hečková má pätnásť rokov, Alex v tomto roku bude mať sedemnásť. Pred rokom boli najmladší vo svojej kategórii na MS.
V Tallinne si zlepšili sezónne maximum v krátkom programe aj vo voľných jazdách.
„Majú pred sebou ešte niekoľko rokov v juniorke, takže naozaj majú čas a priestor zlepšovať sa. Robia tento šport s radosťou, s chuťou a dosiahli výborný výsledok,“ doplnil Majerník.
Po jedenástich rokoch
Veľmi dobre sa na svetovom fóre uviedla aj 14-ročná Alica Lengyelová, pre ktorú to bol debut na veľkom šampionáte. V konkurencii 50 junioriek skončila na 15. mieste.
Zajazdila dva programy bez pádu, ale vo voľnej jazde si rozhodcovia všimli technické nedostatky a to sa napokon odrazilo na jej výslednej známke.
„Pre Slovensko je veľký úspech už len to, že sa dostala do finále,“ poznamenal šéf zväzu.
Naposledy bola Slovenka vo voľných jazdách na juniorských MS v roku 2015, keď Nicole Rajičová obsadila 11. priečku, hoci v tejto kategórii malo Slovensko zastúpenie každý rok.
VIDEO: Voľná jazda Alice Lengyelovej na MSJ 2026
Ukázal natrénované
V kategórii mužov zaknihovalo Slovensko v predchádzajúcich dvoch rokoch veľký úspech vďaka Adamovi Hagarovi, ktorý získal dvakrát po sebe bronzovú medailu na svetovom šampionáte.
Aj vďaka tomu to bola jediná kategória, v ktorej Slováci mali dve miestenky. Tentoraz sa však ani jeden zo slovenských reprezentantov nedokázal kvalifikovať do voľných jázd.
Debutant na MS juniorov Dmitry Rudenko po prvý raz na súťaži skočil kombináciu trojitý lutz, trojitý tulup a v krátkom programe sa priblížil k sezónnemu maximu.
Rodák z Moskvy, ktorý žije v Prahe a pripravuje sa pod vedením Michala Matlocha, napokon obsadil 34. miesto.
„Ukázal to, čo vie, čo má natrénované. Išiel veľmi pekne a jeho výsledok je skvelý,“ vravel Peter Majerník.
Sprevádzalo ho nešťastie
Lukáš Václavík by za normálnych okolností mohol výkonnostne mať aj na prvú desiatku na majstrovstvách sveta, jeho príprava však bola obmedzená.
19-ročný pretekár si ešte v novembri zranil členok a iba s odstupom času sa zistilo, že to nebol len výron, ale zlomenina. Veľký tréningový výpadok sa podpísal pod jeho výkon v Tallinne.
Spadol z trojitého axla, mal nešťastný pád aj v krokovej pasáži. Spomedzi 43 pretekárov obsadil 28. miesto.
„Lukáš je špičkový krasokorčuliar. Každý to vie, aj on sám. Už vyše roka ho však sprevádza nešťastie, aj so zraneniami, alebo sa mu zlomia nože,“ poznamenal šéf zväzu.
Václavík tiež patrí do tréningovej skupiny Sergeja Rozanova a pripravuje sa v talianskej obci Ritten.
„Niet mu čo vyčítať, len povzbudiť, aby spravil hrubú čiaru za neúspešnejším rokom, lebo jednoznačne na to má,“ zdôraznil Majerník.
V budúcej sezóne už Václavík aj Rudenko budú súťažiť medzi seniormi.
VIDEO: Krátky program Lukáša Václavíka na MSJ 2026
Toto bol len začiatok
Naopak, ešte dlhá juniorská kariéra čaká na tanečníkov Luciu Štefanovovú a Jacopa Boerisa.
Ich debut na šampionáte nevyšiel podľa predstáv, v rytmickom tanci mali jednu väčšiu chybu a dostali zrážku aj za porušenie pravidiel ohľadom hudby, kde vraj úvodná časť nespĺňa kritériá.
Na poslednej súťaži sezóny je to veľmi nezvyčajné, keďže na tú istú hudbu jazdili na všetkých pretekoch a nikdy nemali takýto problém.
Zverenci trénerky Lucie Kadlčákovej a talianskeho Lucu Lanotteho skončili na predposlednom, 29. mieste.
„Podľa mňa majú pred sebou skvelú kariéru. Mali dobrú sezónu. To vyvrcholenie malo prísť tu, škoda, že to tak nebolo, lebo by s to zaslúžili, ale ideme ďalej,“ vyhlásil Majerník.
Obrovská vlajka zaujala
V Tallinne ho najviac potešila tímová spolupatričnosť. Členovia slovenskej výpravy sa navzájom povzbudzovali, posledné dva dni aj s veľkou vlajkou cez štyri rady v hľadisku.
„Správajú sa a fandia ako tím, hoci krasokorčuľovanie je individuálny šport. Samozrejme, aj to ma potešilo, že k tomu všetci pristúpili zodpovedne a makali, ale na majstrovstvách sveta to už je samozrejmosť,“ doplnil šéf zväzu.
„Slovenské krasokorčuľovanie má víziu zlepšovať sa a posúvať sa. Chceme rozširovať základňu, lebo z väčšieho množstva športovcov sa potom ľahšie ukáže talent,“ uzavrel Peter Majerník.