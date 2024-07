Češka bola na kurte do desiatej večer, ale proti Schmiedlovej je aj tak jasná favoritka

Krejčíková a Schmiedlová ešte proti sebe nikdy nehrali. Slovenka zdolala v kariére zatiaľ iba dve hráčky z elitnej desiatky rebríčka WTA - obe na olympiáde. V Riu 2016 Talianku Robertu Vinciovú, v tom čase svetovú osmičku a v Paríži v 3. kole Talianku Jasmine Paoliniovú, aktuálnu päťku.

Ak by Krejčíková postúpila do semifinále, bola by štvrtá Češka, ktorej sa to podarilo. Pred ňou to už dokázali Jana Novotná, dvakrát Petra Kvitová a naposledy Markéta Vondroušová.

Schmiedlová by v prípade senzačného víťazstva oživila spomienky na výsledky olympijského víťaza zo Soulu 1988 Miloslava Mečířa.

Pod piatimi kruhmi hrajú tenisti - na rozdiel od iných turnajov - aj o bronz.