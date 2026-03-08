V poslednej štafete kariéry predbiehala ako vo formule 1. Slovenky dosiahli druhý najlepší výsledok sezóny

Slovenské biatlonistky dosiahli v nedeľňajšej štafete vo fínskom Kontiolahti druhý najlepší výsledok sezóny.
Kvarteto Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová obsadilo siedme miesto, a to aj napriek tomu, že tím nastúpil bez svojej najskúsenejšej pretekárky Anastasie Kuzminovej.
Výsledok má o to väčšiu hodnotu, že Mária Remeňová sa vracala po zdravotnom výpadku a na poslednom úseku musela v závere odolávať tlaku súperiek. Pre Bátovskú Fialkovú to navyše boli posledné štafetové preteky kariéry.
Pred pretekmi bolo jasné, že každý bod bude mimoriadne dôležitý. Slovensko bojovalo najmä s Poľskom o desiate miesto v hodnotení Pohára národov a v závere sezóny sa už započítavajú iba štyri výsledky. Aj preto mali štafetové preteky mimoriadnu váhu.
„Verím, že by sme to mohli ustáť. Paula má dobrú formu a Kapustová dobre strieľa,“ hovorila v štúdiu STVR Ivona Zvaríková.
Výborný začiatok
Úvod patril Kapustovej, ktorá zvládla náročný program posledných dní a do štafety vstúpila veľmi sebavedomo. Na prvej streleckej položke vybielila všetkých päť terčov a Slovensko posunula na ôsme miesto so stratou len niečo vyše siedmich sekúnd.
„Prišla síce trochu neskôr, ale potom to bola veľmi rytmická položka. Rýchlosťou streľby sa dotiahla na najlepšie a drží sa v poprednej skupinke,“ hodnotila Zvaríková.
Kapustová zvládla aj druhú streľbu, hoci mala technický problém. Po poslednej rane musela náboj znovu prebíjať a stratila niekoľko sekúnd.
„Prebehla som si náboj a nedobre som zavrela záver, takže som ho musela prebiť a dobiť z náhradných. Stratila som tam pár sekúnd,“ vysvetľovala po pretekoch pre STVR.
VIDEO: Zostrih ženskej štafety v Kontiolahti
Napriek tomu odovzdávala na šiestom mieste so stratou 33 sekúnd.
„Dnes som mala aj kŕče v bruchu, takže som s tým bojovala. Som rada, že som sa nevzdala a odovzdala dievčatám na dobrom mieste,“ dodala.
Slovenka ako formula
Na druhom úseku nastúpila Bátovská Fialková, pre ktorú to bola posledná klasická ženská štafeta v kariére.
Na prvej položke bola stopercentná a Slovensko držala na šiestom mieste. Bezchybná streľba znamenala, že po pätnástich výstreloch slovenský tím nemusel ani raz dobíjať.
Aj na stojke zvládla situáciu pokojne, hoci raz dobíjala. Na trati bola aktívna a viackrát sa snažila posúvať dopredu.
„Moje predbiehacie manévre sú asi také, že chodím všetky zákruty vnútornou stranou,“ usmievala sa po pretekoch. „Náš servisný tím to vraj komentoval, že to vyzerá ako vo formule 1. Ale snažím sa urobiť maximum, aby som sa dostala dopredu a získala sekundičky.“
Fialková dokonca odovzdávala na štvrtom mieste, pričom slovenský tím stále strácal približne 33 sekúnd na čelo.
„Je to moja posledná štafeta. Chcela som urobiť všetko pre čo najlepší výsledok a aby sme zostali v boji o top desať v Pohári národov,“ povedala.
Kontakt s elitou
Tretí úsek patril Zuzane Remeňovej, ktorá sa držala v silnej skupine s pretekárkami zo Švajčiarska, Talianska či Poľska.
Ležku zvládla bez chyby a udržala Slovensko na štvrtom mieste. Na stojke síce dvakrát dobíjala, no stále zostala v boji o najlepšiu päťku.
„Snažila som sa si to hlavne užiť. Bol to môj posledný štart vo Svetovom pohári v tejto sezóne a zároveň posledná štafeta s Paulou,“ vravela po pretekoch.
Na strelnici v stoji potrebovala dve dobíjania, no napriek tomu si udržala kontakt s najlepšími a strelnicu opúšťala na štvrtej priečke.
V poslednom kole už tempo najlepších nestačila udržať a slovenský tím odovzdávala na šiestom mieste.
„Dnes bol sneh o dosť ťažší. Slnko ho trochu rozbilo, takže bolo treba viac sily,“ vysvetľovala.
Dramatický záver
Na poslednom úseku nastúpila Mária Remeňová, ktorá mala v posledných týždňoch tréningové obmedzenia po stomatologickom zákroku. Vedela, že kľúčová bude streľba.
Na ležke však dvakrát dobíjala a Poľka jej ušla. Podobná situácia sa zopakovala aj na stojke, kde opäť potrebovala dva náhradné náboje.
Slovenka sa tak ocitla sama na siedmom mieste, zatiaľ čo za ňou sa rýchlo približovali Rakúšanka a Fínka.
V poslednom kole sa rozdiel postupne zmenšoval a rozhodovalo sa až na cieľovej rovinke. Remeňová nakoniec ubránila pozíciu o sedem desatín sekundy.
„Bolo to veľmi ťažké. Nemyslela som si, že sa budem cítiť až tak zle na trati,“ priznala po dojazde.
„Myslela som si, že mám pár sekúnd náskok, ale súperky sa dotiahli. Som rada, že som to ustrážila, aj keď ma mrzia tie dobíjania.“
„Mali sme aj šťastie, že trať nebola dlhšia. Veľká pochvala dievčatám,“ povedala expertka.
Dôležité body pre Slovensko
Slovenky napokon obsadili siedme miesto so stratou 2:45 minúty na víťazky. Podľa expertky Zvaríkovej ide o výsledok, ktorý pred pretekmi málokto očakával.
„Siedme miesto sme bez účasti Anastasie Kuzminovej nečakali. Dôležité je, že to zvládli a získali veľmi cenné body,“ zhodnotila.
Výsledok pomohol Slovensku v boji o desiate miesto v Pohári národov, ktoré je kľúčové z pohľadu počtu štartujúcich pretekárok v ďalšej sezóne. Hoci Poľky, ktoré sú najväčším konkurentom Slovenska v tomto súboji, skončili v štafete na piatom mieste, slovenský tím si desiatu priečku udržal.
Náskok pred Poľskom sa síce zmenšil, no Slovensko má stále 17 bodov k dobru.
Do hodnotenia Pohára národov sa však ešte započítajú štyri preteky. Až tri z nich sa pôjdu už počas najbližšieho víkendu v estónskom Otepää, kde sú na programe šprint, miešaná štafeta a štafeta dvojíc. Práve tieto disciplíny môžu výrazne zamiešať poradím v tesnom súboji o elitnú desiatku.