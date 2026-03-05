Nový šampión, nové pravidlá, rovnaká televízia. Kde sledovať novú sezónu F1?

Podarí sa Landovi Norrisovi obhájiť premiérový titul z roku 2025, vráti sa na trón Max Verstappen alebo zaútočí Lewis Hamilton na ďalší historický míľnik už v červených farbách Ferrari?
Nový 76. ročník formuly 1 sa začína už v nedeľu Veľkou cenou Austrálie.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Sezóna 2026 prinesie nielen nového šampióna, ale aj výrazné technické zmeny a úplne novú kapitolu pre viaceré tímy, keďže do platnosti vstupujú nové technické pravidlá – zmenená aerodynamika, aktívnejšie využívanie elektrickej energie a upravené pohonné jednotky s väčším dôrazom na udržateľnosť.
Monoposty budú ľahšie a obratnejšie, čo by malo zvýšiť počet súbojov na trati.
Zmena nastane aj na štartovom rošte - pribudne nový jedenásty tím Cadillac.
Kde sledovať F1?
Rovnako ako minulé roky môžu fanúšikovia na Slovensku sledovať kompletnú sezónu na stanici Nova Sport 5 a na platforme Voyo. Takisto tam nájdu aj nižšie motoristické série ako F2, F3 či ženskú sériu F1 Academy.
Formulu 1 je možné sledovať aj prostredníctvom oficiálnej služby F1 TV, ktorá ponúka živé prenosy, onboard zábery, tímové rádiá či detailné telemetrické dáta. Najvyšší balík umožňuje sledovanie v 4K kvalite na viacerých zariadeniach súčasne.
Stanica Nova Sport 5 je v ponuke operátorov ako DIGI Slovakia - programy Nova Sport sú dostupné v balíku “ŠPORT” a v balíku “L+ Šport" za cenu od 10,90 €, Telekom či Skylink.
Obľúbenou možnosťou sledovania pretekov F1 je aj platforma DIGI GO, ktorú si divák môže aktivovať nezávisle na tom, či u DIGI má aj klasickú televíziu alebo internet.
Služba sa dá aktivovať priamo cez aplikáciu alebo internet, funguje na smartfónoch, tabletoch a smart TV. Služba navyše umožňuje sledovanie programov na dvoch zariadeniach naraz.
Na Slovensku je možné pozerať preteky F1 aj prostredníctvom televíznych programom zo zahraničia.
Maďarská televízia M4 Sport odvysiela kompletnú sezónu F1, vybrané preteky nájdete na rakúskej ORF 1 či nemeckej RTL.