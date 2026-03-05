Je to ako Formula E na steroidoch, kritizuje Verstappen zmeny. Kto je favorit na titul?

S dvoma novými tímami (Audi a Cadillac), 18-ročným nováčikom Arvidom Lindbladom, no hlavne s najvýraznejšou zmenou pravidiel za ostatné roky sa vracia na scénu seriál pretekov formuly 1.
Sezóna 2026 je v znamení veľkých očakávaní, pretože množstvo noviniek má potenciál premiešať štartový rošt a priniesť ešte dramatickejšie súboje.
Na obhajobu titulu pomýšľa Lando Norris, no bude to mať nesmierne náročné. Zmenu pravidiel chce využiť na návrat na výslnie Mercedes a optimistické vyhliadky majú aj v Maranelle, sídle Scuderie Ferrari.
Kratšie, užšie a ľahšie
Zásadné zmeny sa týkajú už samotných monopostov. Sú kratšie, užšie a ľahšie. Napríklad, predné pneumatiky sú užšie o 25 a zadné o 30 milimetrov.
Celková dĺžka je kratšia o 20 centimetrov a na váhe stratili autá vyše 30 kilogramov. Vedenie F1 si sľubuje, že monoposty budú obratnejšie než vlani.
"V tejto novej generácii budú mať jazdci viac výkonu vo svojich rukách než kedykoľvek predtým," uviedla vlastnícka spoločnosť Liberty Media.
VIDEO: Zmeny v pravidlách F1 pre sezónu 2026
Zmenou si prešli aj pohonné jednotky s rovnomerným rozdelením medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou a po 15 sezónach nebude pri predbiehaní asistovať systém DRS, teda otvorené zadné krídlo.
Jazdci aj diváci pri obrazovkách si budú zvykať na nové termíny, pričom pri predbiehaní sa budú spomínať najčastejšie Overtake mód a Boost mód.
Prvý menovaný poskytne dodatočný výkon pri predbiehaní, pričom podobne ako pri DRS musí byť rozdiel medzi autami menej ako sekunda. Rozdiel oproti DRS je, že jazdec môže využiť vyšší výkon kdekoľvek na trati.
Pri Boost móde ide o využitie batérie do 290 km/h a pretekári ho budú môcť využívať hocikedy, teda nielen pri útočení, ale aj pri obrane pozície.
Verstappena to nebaví
Aj vďaka týmto pravidlám nebude formula 1 len o surovom jazdení na limit, ale veľkú rolu bude hrať to, ako budú piloti využívať energiu a módy.
Nebude sa predbiehať len na konci dlhých roviniek, ale vzniká priestor na prekvapenie súpera aj v úsekoch okruhu, kde by útok príliš nečakal.
"Bude to ešte viac o pilotoch, aby popri jazde premýšľali o dobíjaní energie, ako si ju správne rozložiť a kde predbiehať. Bude to šach vo vysokej rýchlosti," hovorí bývalý pretekár F1 Jolyon Palmer.
Automobilový jazdec James Hinchcliffe následne dodal, že v tomto vyniká najmä Max Verstappen, ktorý má obrovský prehľad počas pretekov a stíha sledovať aj porušenia pravidiel svojich rivalov.
Paradoxne, práve štvornásobný majster sveta sa vyjadril negatívne ohľadom zmien v pravidlách, pričom narážal najmä na aspekt využívania energie.
"Niektorí ľudia s týmito vyhláseniami nebudú spokojní, ale mne to je jedno. Ja som tieto pravidlá nenastavil, no jazdiť na týchto autách ma nebaví.
Formula 1 by mala byť o čo najrýchlejšej jazde a to teraz nerobíme. V určitých zákrutách musíme ísť extrémne pomaly, aby sme získali energiu. Je to ako Formula E na steroidoch," povedal Verstappen.
"Odmenený nebude najrýchlejší jazdec, ale ten, kto dokáže najlepšie manažovať energiu. Takto by zvládol jazdiť aj kuchár," pridal sa Fernando Alonso.
Fiasko Aston Martinu?
Oproti predošlej sezóne sa výrazne zvýšil aj rozpočtový strop, čo môže spôsobiť väčšie rozdiely medzi poprednými tímami a tými z druhého sledu.
Popri Mercedese, Red Bulle, Ferrari a McLarene mal byť akýmsi "čiernym koňom" Aston Martin, no súčasný pohľad na ambiciózny tím je až zarážajúci.
Príchod konštruktéra Adriana Neweyho mal byť garanciou úspechu, ale namiesto toho hrozí fiasko. Tím s pohonnou jednotkou Honda údajne nemá ani náhradné diely a v Austrálii možno ani nedôjde do cieľa.
"Máme ťažkosti s vibráciami, ktoré v šasi spôsobujú niekoľko problémov so spoľahlivosťou. Oveľa horšie však je, že sa prenášajú aj do prstov vodiča.
Fernando má pocit, že kvôli týmto vibráciám nemôže odjazdiť viac ako 25 kôl, Lance hovorí o pätnástich," cituje Neweyho web RacingNews365.
Syn majiteľa tímu, Lance Stroll, sa dokonca nechal počuť, že Aston môže strácať na kolo viac ako štyri sekundy, čo by bol viac ako priepastný rozdiel.
"Aston Martin vyzerá zúfalo a čaká ho strastiplná cesta. Majú najmodernejší veterný tunel a som zvedavý, koľko bude ešte trpezlivý Lawrence Stroll," povedal pre EisKing TV komentátor Števo Eisele.
Vo svojom rebríčku jazdcov odsunul na posledné dve priečky navrátilcov do F1 Valtteriho Bottasa a Sergia Péreza. Obaja majú zručnosti aj skúsenosti, ale vo farbách Cadillacu asi veľa vody nenamútia.
Favoriti? Sainz ich určil za tri dni
Rovnako ako pred štartom každej sezóny je tou najčastejšou otázkou: Kto bude majster sveta? Vzhľadom na nepredvídateľnosť po zmene pravidiel je v hre viacero kandidátov, no experti Sky Sports sa zhodli.
Kým vlani sa po Veľkej cene Abú Zabí tešil z titulu Lando Norris, tentoraz očakávajú premiérový titul iného britského jazdca - Georgea Russella.
"Nikto si nie je viac istý Georgeom, ako je on sám. Je jednotkou Mercedesu a má sebavedomie, ktoré potrebuje na to, aby dosahoval víťazstvá.
Dlho bol v tieni Lewisa Hamiltona, no aj jeho napokon dokázal zdolať. Myslím si, že je vo veľmi dobrej pozícii," povedal bývalý jazdec Martin Brundle.
Carlos Sainz sa v podcaste Beyond the Grid vyjadril, že titul získa Russell alebo Verstappen. "Stačili mi na to tri testovanie dni," uviedol.
Tradične veľký záujem je o pilotov Ferrari. Táto najslávnejšia značka vo svete F1 čaká na jazdecký titul od roku 2007, keď sa tešil Kimi Räikkönen.
"Mojím cieľom zostáva získať titul s Ferrari. Na tomto monoposte sme pracovali štrnásť mesiacov a má v sebe kúsok mojej DNA, čo je vzrušujúce.
Pre ľudí v Taliansku je Ferrari niečo ako náboženstvo a milujú ho ako pápeža. Charles aj ja chceme vyhrať a táto sezóna bude z môjho pohľadu celkom iná než predošlá," povedal Lewis Hamilton pre Corriere della Sera.
Nová sezóna F1 sa v Melbourne začne troma tréningami, sobotnou kvalifikáciou o 6.00 SEČ a hlavnými pretekmi, ktoré sa začnú v nedeľu o 5.00 SEČ.