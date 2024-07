Jány mal po zlom úvode finále na dosah. Najhorší výstrel si však nechal na koniec

Po ďalších desiatich ranách mal z tejto polohy skóre 199 a posunul sa bližšie k postupu do osemčlenného finále.

Fotogaléria: Patrik Jány v športovej streľbe na OH v Paríži 2024

Jány figuroval v najlepšej osmičke celú poslednú sériu. Dokonca bol aj siedmy a finále mal prakticky na dosah. O postup ho však pripravil posledný výstrel, keď neustál tlak a jediný raz v celej súťaži trafil osmičku.

"Posledná rana, čo k tomu dodať? Nezačal som úplne slávne ten ´kľačák´, bol som dosť pozadu, v ´ležáku´ som nevidel žiadnu chybu, ale aj tak mi tam padla jedna rana 9,9.

V stoji som nechcel nechať nič na náhodu, naozaj som bojoval od rany po ranu, každá ma stála asi rok života. Ku koncu som sa cítil už unavený, ale myslel som si, že to tam mám, že to zvládnem.

Ale vravím, rozhodovali úplné milisekundy. V tom poslednom výstrele, keby to možno vystrelím o trošku skôr, alebo možno trošku počkám, tak by to bola určite lepšia rana," povedal Jány.