Na medailu nemyslela, teraz o ňu bude hrať. Je to najväčší úspech, teší sa Schmiedlová

„Je to jednoznačne môj najlepší výsledok v kariére. Prežívam veľkú radosť. Porazila som štyri hráčky, ktoré sú oveľa vyššie v rebríčku ako ja. Beriem to, že som nemala, čo stratiť. Ale pred turnajom som rozhodne nečakala, že by som sa tu mohla dostať do semifinále,“ hovorila Schmiedlová pre Slovenskú televíziu.