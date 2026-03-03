Slovensko sa vo virtuálnom rebríčku posunulo. Ako sa hokejisti vyhnú kvalifikácii?

V auguste 2024 sa konali tri kvalifikačné turnaje pre účasť hokejových tímov na zimnej olympiáde v Miláne. Na základe nich si trojica tímov - Slovensko, Lotyšsko a Dánsko - vybojovala účasť na hrách.
Slovensko si napokon ako jediné z týchto tímov zahralo štvrťfinále. Na finálovom turnaji obsadilo po prehre s Fínskom (1:6) v zápase o bronz 4. miesto.
Kvalifikačný turnaj pred ZOH 2026 museli slovenskí hokejisti odohrať aj napriek tomu, že na dovtedy poslednej olympiáde v Pekingu získali bronzové medaily.
Zápasy o postup na olympiádu musela reprezentácia absolvovať aj v roku 2021.
Čo musí Slovensko urobiť, aby nemuselo hrať nepríjemnú kvalifikáciu aj v lete 2029? A čo o tom rozhoduje?
Slovákom patrí až 9. miesto
Na mužský hokejový olympijský turnaj postupuje priamo deväť tímov. Hostiteľská krajina a osem najlepších tímov podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Tri ďalšie tímy si účasť vybojujú v kvalifikáciách, podobne ako v prípade Slovenska.
Pre nasadenie prvých ôsmych tímov, ktoré sa priamo dostanú na olympijský turnaj, rozhoduje rebríček IIHF, ktorý platí tri roky pred olympiádou.
Aktuálny rebríček IIHF je ešte z mája 2025, zostavený bol sa po skončení šampionátu vo Švédsku a Dánsku. V ňom figuruje Slovensko na 9. mieste.
Keby sa uzatváral rebríček pre účasť na ZOH dnes, slovenská reprezentácia by opäť hrala kvalifikáciu.
Olympijský cyklus trvá štyri roky a podľa neho sa prideľujú aj body do rankingu IIHF. V rebríčku sa sčítavajú body za päť posledných turnajov: štvoro majstrovstiev sveta a jeden olympijský turnaj.
Body sa prideľujú na základe jednoduchého princípu. Majster sveta alebo olympijský víťaz získa 1600 bodov a medzi jednotlivými pozíciami je štandardne rozdiel 20 bodov.
Výnimku tvoria štyri skoky – medzi 1. a 2., 2. a 3., 4. a 5. a 8. a 9. miestom – kde je rozdiel 40 bodov. Ide o zámerné bonusové odstupy, ktoré zvýhodňujú tímy za postup do štvrťfinále, semifinále, finále a za zisk titulu.
Rebríček je nastavený tak, aby viac odrážal aktuálnu formu tímov než dávnu minulosť.
Výsledky sa preto postupne znehodnocujú v štvorročnom cykle: aktuálny turnaj sa započítava na 100 percent, výsledok z predchádzajúceho roka na 75 percent, spred dvoch rokov na 50 percent a spred troch rokov na 25 percent. Po štyroch rokoch sa daný výsledok z celkového skóre úplne vymaže.
Ako vyzerá rebríček po ZOH 2026?
Hoci IIHF v metodike rebríčka uvádza, že aktualizácia rankingu vychádza po každých majstrovstvách sveta a po olympijských turnajoch, v utorok 3. marca, viac než týždeň po ukončení hier v Miláne, nová edícia rebríčka ešte nie je k dispozícii.
Na princípe výpočtu od IIHF sme zostavili najnovšiu verziu rebríčka IIHF pre prvých 10 tímov.
Od súčasného stavu sme odpočítali body za ZOH 2022 v Pekingu s váhou 25 percent a pripočítali body na základe celkového umiestnenia tímov po ZOH 2026 v Miláne s váhou sto percent.
Slovensko si za 4. miesto na turnaji pripíše 1500 bodov a celkovo by malo mať 4715 bodov, čo znamená ôsme miesto.
Poradie
Tím
Body
1.
USA
5220
2.
Kanada
5135
3.
Švajčiarsko
5085
4.
Švédsko
4960
5.
Česko
4915
6.
Fínsko
4900
7.
Nemecko
4810
8.
Slovensko
4715
9.
Dánsko
4650
10.
Lotyšsko
4610
Slováci by sa tak v najnovšej verzii rankingu mali posunúť pred Dánsko, ktoré v Miláne obsadilo deviatu priečku.
Na siedme Nemecko strácajú 95 bodov, na šieste Fínsko 185 bodov.
Lídrom rebríčka sú víťazi olympiády zo Spojených štátov amerických (5220 bodov), druhá je Kanada (5135 bodov), tretie je Švajčiarsko (5085).
Rozhodovať budú najbližšie šampionáty
Pre účasť na ZOH 2026 v Miláne rozhodoval rebríček po MS 2023 v Lotyšsku, na ZOH 2030 bude dôležité hodnotenie po svetovom šampionáte 2027, ktorý bude mať najväčšiu váhu (100 percent).
Okrem toho bude rozhodovať záverečné umiestnenie na nasledujúcich turnajoch: MS v hokeji 2024 v Česku, MS v hokeji 2025 v Švédsku a Dánsku, ZOH 2026 v Taliansku a MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Výsledky z týchto turnajov sme zoradili do tabuľky pre prvých 10 tímov v rebríčku IIHF.
Pre správne pochopenie sme pridali aj váhy jednotlivým turnajom a tiež presný počet bodov po odpočítaní príslušných percent - tak ako to bude platiť po skončení MS v hokeji 2027.
Poradie
Tím
MS 2027 (100 %)
MS 2026 (75 %)
ZOH 2026 (75 %)
MS 2025 (50 %)
MS 2024 (25 %)
Spolu (po MS 2027)
1.
USA
1 200
800
365
2 365
2.
Kanada
1 170
730
375
2 275
3.
Švajčiarsko
1 095
780
390
2 265
4.
Švédsko
1 065
760
380
2 205
5.
Fínsko
1 140
710
350
2 200
6.
Česko
1050
720
400
2 170
7.
Slovensko
1125
660
355
2 140
8.
Nemecko
1080
680
360
2 120
9.
Dánsko
1020
750
320
2 090
10.
Lotyšsko
1005
670
340
2 015
Slovensko je v tejto tabuľke (po zohľadnení koeficientov) s 2140 bodmi na siedmom mieste.
Pred Nemeckom má náskok 20 bodov, pred Dánskom 50 bodov. Na Česko stráca 30 bodov, na piate miesto Fínska 60 bodov.
Ak sa chce v roku 2029 vyhnúť kvalifikácii o ZOH 2030, na najbližších dvoch šampionátoch musí skončiť čo najlepšie.
Kde je Rusko?
V tabuľke nepočítame s Ruskom. Keď sa na začiatku marca 2026 pozriete na rebríček IIHF, pri krajinách nie je číslom označené umiestnenie, ako tomu bolo v minulosti. Krajiny sú zoradené za sebou bez označenia.
Medzinárodná hokejová federácia k takémuto kroku pristúpila po svetovom šampionáte vo Švédsku.
Po ňom sa totiž na „neexistujúce" prvé miesto dostalo práve Rusko, ktoré sa od roku 2022 nezúčastňuje na žiadnych oficiálnych turnajoch IIHF po tom, čo vojensky napadlo Ukrajinu. Oficiálny dôvod IIHF je taký, že pre účasť Ruska na turnajoch neexistujú bezpečnostné záruky.
Ruská reprezentácia sa v rebríčku navonok nenachádza. Až úplne na spodku rankingu, ktorý uzatvára Uzbekistan a Arménsko, je vysvetlenie. Pod hlavičkou "Nezúčastňujú sa na majstrovstvách sveta IIHF" sú dve krajiny: Rusko a Bielorusko.
Rusko má aktuálne (rebríček z mája 2025) na konte 4030 bodov, čo je o 45 bodov viac ako má líder rebríčka USA (3985).
A to je, vzhľadom na to, že sa na MS nepredstavilo už štyrikrát za sebou, pomerne bizarná situácia.
Médiá pracujú s verziou, že Rusom sa body pripočítajú na základe ich „nasadenia“ podľa platného umiestnenia.
Ak boli pred štartom šampionátu vo Švédsku v poradí IIHF na druhom mieste, automaticky dostali rovnako bodov ako strieborní medailisti. Vďaka neúspechu Kanady, ktorá vypadla už vo štvrťfinále (1:2 proti Dánsku), majú Rusi najviac bodov zo všetkých.
„Naše rozhodnutie bolo také, že Rusi a Bielorusi nemôžu hrať a budú dostávať do rebríčka body na pozícii, na ktorej sú 'zmrazení'. Môžete sa pozrieť na naše stránky, v rebríčku uvedení ani nie sú," uviedol po MS v hokeji 2025 člen Rady IIHF Anders Larsson.
Ak bude rovnaký mechanizmus pridelenia bodov pokračovať aj v budúcnosti, Rusko nebude možné zosadiť z prvej priečky až dovtedy, kým opäť nezasiahne do súťaží.
Hokejisti zbornej vždy dostanú maximálny možný počet bodov ako keby sa stali majstrami sveta.
Takýto princíp sa bude zrejme opakovať aj po skončení ZOH 2026, na ktorých Rusi tiež nehrali.
„Získavajú body za také umiestnenie, na ktorom sú zmrazení,“ dodal Larsson pred rokom a nevyvrátil možnosť, že Rusku budú pripočítavať body za prvé miesto.
Medzičasom IIHF predĺžila Rusku zákaz aj na MS v hokeji 2027. Zo štvorročného cyklu, na základe ktorého sa vypočítavajú miestenky pre ZOH 2030, Rusi neodohrajú ani jeden turnaj.
Ich účasť na ďalších hrách však zostáva otvorená, podobne ako to bolo pred olympiádou v Taliansku.
Aj na ZOH 2026 sa najskôr kvalifikovalo, až potom sa rozhodlo o jeho neúčasti. Aj preto muselo hrať Slovensko kvalifikáciu v auguste 2024, hoci bolo na postupovej ôsmej priečke. Rusov potom na olympiáde nahradili Francúzi.
Na tlačovej konferencii v Miláne dostal otázku na „ruskú otázku" aj šéf IIHF Luc Tardif.
„Stojím si za vylúčením Rusov i Bielorusov. Ide o bezpečnosť hráčov. Bezpečnostná situácia je pre nás zásadná," vyhlásil šéf svetového hokeja.
Ide totiž o jediný dôvod v stanovách IIHF, podľa ktorých možno nejakú krajinu z medzinárodných turnajov vylúčiť.
Ak by IIHF povedala jednoznačne, že dôvodom je vojna na Ukrajine, rozhodnutie by bolo napadnuteľné na súde.
„Keď príde čas, vrátime ich (Rusko a Bielorusko) do našej hokejovej rodiny. Bude to znamenať, že svet je na tom lepšie," dodal Tardif.